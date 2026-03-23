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防公車司機毒駕 客運業者將全面檢驗普查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今年過年期間發生一起公車駕駛毒駕事件，台北、首都、三重及大都會客運企業工會迅速研商防制作為，主動提出全面強化檢驗措施。圖／新北交通局提供
今年過年期間發生一起公車駕駛毒駕事件，台北、首都、三重及大都會客運企業工會迅速研商防制作為，主動提出全面強化檢驗措施。圖／新北交通局提供

台北客運965線班車過年期間發生毒駕事件，台北、首都、三重及大都會客運企業工會，今天舉行理監事聯席會議，會議結論除持續依「陸運特定人員尿液採驗實施要點」每人每年至少抽驗尿液檢驗一次，並將委外針對所有員工在最短的時間內全面檢驗，企業工會除了認同，並呼籲客運公司持續針對受雇者檢驗，且對有行為異常、有意外事件及有可疑狀況時，展開隨機檢驗與不定期尿液檢驗。

今天會議也邀請北台灣汽車客運業工會聯合會、台北市聯營公車企業工會聯合會、首都客運企業工會、台北客運企業工會、三重客運企業工會、大都會客運企業工會客運、大南汽車、指南客運、中興巴士、光華巴士、大有巴士等企業工會理事長及勞工與雙北交通主管機關到場。

首都客運集團董事長李博文表示，感謝企業工會及全體同仁的支持，共同打擊毒品、防制毒駕；台北市聯營公車企業工會聯合會理事長高令國說，毒品危害社會並影響交通安全至鉅，除了公車業者要努力防治外，政府也應有更多的配套措施，全面杜絕毒駕，將協助各會員企業工會與資方合作，防止毒駕事件再次發生。

欣欣客運工會理事長伍開勳也表示，防制毒品危害人人有責，工會責無旁貸與事業單位合作打擊犯罪；大南汽車企業工會理事長陳志忠也期待在主管機關的協助下，杜絕毒駕危害公共安全。

首都客運集團總經理李建文說，業者現階段實施的尿液檢驗依「陸運特定人員尿液採驗實施要點」以嗎啡類及安非他命類為基本項目，若法規有增列，當配合辦理，也請警政機關提供有必要的檢測項目以供參考。

新北交通局長鍾鳴時指出，公共運輸安全攸關市民生命財產，任何涉及毒品或酒駕行為皆屬零容忍，市府將持續督導轄內客運業者落實各項安全管理措施，並與中央及相關單位密切合作，精進制度面與執行面作為，全面防制公車毒駕及酒駕行為，確保市民乘車安全。

理事長

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