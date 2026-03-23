2026台北國際自行車展3月25日登場國際參展比例逾兩成 打造亞太關鍵供應鏈平台

全球自行車產業年度盛會——2026台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE 2026）將於3月25日至3月28日於台北南港展覽館1、2館盛大舉行。本屆展會以「Cycling to Wellness」為主軸，呼應全球健康生活型態興起與永續趨勢，串聯供應鏈實力、創新科技與騎行文化推廣，打造亞太地區最具影響力的專業商貿與產業交流平台。

圖／貿協 提供

由財團法人中華民國對外貿易發展協會主辦之台北國際自行車展，2026年規模預計匯聚900家企業、使用3,450個攤位，其中包括200家國際參展商、共680個攤位，外商家數占整體參展商比例約22%，攤位數占比約20%。在全球供應鏈重組與區域經濟板塊變動下，台北自行車展持續吸引歐美及亞洲關鍵品牌與製造商參與，展現台灣在高階製造、研發創新與完整供應鏈整合上的核心優勢與國際競爭力。

圖／貿協 提供

本屆展會完整呈現自行車產業價值鏈，從整車製造、關鍵零組件、電動自行車與驅動系統，到智慧應用服務與高階複合材料技術，全面展現產業升級與跨域整合成果。隨著自行車在城市交通減碳與全民健康管理上的角色日益重要，本屆展會亦將騎行視為連結產業發展與生活風格的重要橋樑，透過多元展示與體驗規劃，推動騎行文化深化於城市與社會日常之中。

圖／貿協 提供

在展會活動規劃上，2026台北國際自行車展將以 Green Forward、Motion Vision、TAIPEI CYCLE Industry Forum 及 TAIPEI CYCLE d&i Awards 四大支柱為核心，全面展現產業未來發展方向。其中，Green Forward 聚焦永續轉型與低碳製造，透過永續獎項表彰在減碳設計、循環材料與ESG治理方面具卓越表現的企業；Motion Vision 則打造運動科技與新創交流平台，促進新創團隊與產業專家及投資人之間的合作機會；TAIPEI CYCLE Industry Forum 匯聚國內外產業領袖與專家，深入探討全球市場趨勢、供應鏈韌性與產業策略布局；而備受矚目的 TAIPEI CYCLE d&i Awards（Design & Innovation Awards）則由國際評審團評選年度創新產品與技術，長年被視為全球自行車產業的重要創新指標。四大支柱共同構築展會的知識交流、創新發表與永續倡議平台，全面引領產業邁向下一個成長循環。

圖／貿協 提供

除了專業論壇與獎項活動，展會亦透過騎行文化展示與體驗型活動，將自行車從製造產業延伸至生活場景，強化產業與消費市場之間的連結，讓騎行不僅是一項運動，更是一種健康、環保且具城市意識的生活方式。

圖／貿協 提供

在全球產業結構持續調整與市場需求升級之際，2026台北國際自行車展不僅是產品展示與商務採購的場域，更是整合創新技術、永續理念與文化推廣的全方位平台。隨著「Cycling to Wellness」願景持續深化，TAIPEI CYCLE將再次匯聚全球產業菁英，共同推動自行車產業邁向更高值化與永續發展的新階段。