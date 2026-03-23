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靈鷲山福城沉浸式特展奪MUSE金獎 宗教策展跨界躍上國際舞台

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
福城，幸福之城，是山海間的祈福之境，沉浸式的各種體驗，開啟佛法奇幻旅程。圖／靈鷲山佛教教團提供
福城，幸福之城，是山海間的祈福之境，沉浸式的各種體驗，開啟佛法奇幻旅程。圖／靈鷲山佛教教團提供

位於新北市貢寮區於2025年6月開館的靈鷲山福城，與靈鷲山生態即靈性社會發展中心及昀禾創藝共同策畫的「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」特展，將深邃佛法轉化為沉浸式藝術體驗，今年首度榮獲2026美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）「展覽體驗類」金獎，讓台灣以宗教文化為核心的策展作品躍上國際舞台。

主辦單位指出，MUSE Creative Awards由美國International Awards Associate（IAA）策劃辦理，長期關注設計、廣告、數位媒體與品牌體驗等創意領域，累積超過10萬件參賽作品，涵蓋124個國家，具有高度國際能見度。本次福城以「體驗與沉浸式／展覽體驗」類別參與評選，在多國品牌展會與公共文化案例競爭中脫穎而出，尤以宗教文化策展作品獲得金獎，實屬罕見。

福城表示，這份榮耀不僅屬於策展團隊，也屬於每一位走進展場、願意為地球停下腳步思考的人。展覽並非以商業品牌為核心的快閃活動，也非單純視覺裝置，而是以靈鷲山長年倡議的「生態即靈性」為核心理念，透過沉浸式影像、空間敘事與互動設計，引導觀者重新思考人與宇宙、自然與生命之間的關係。

展覽設計以多層次體驗鋪陳觀展路徑。從入口的星辰互動空間出發，透過AR科技與互動投影呈現宇宙視角；進入時空走廊，腳下隨風流動的數位影像，彷彿將靈鷲山森林的呼吸帶入室內；接續以繪本敘事與沉浸式劇場呈現地球環境的變遷與傷痕，最終回到「為地球許願」的互動行動，引導觀者在層層展演中，完成一場關於世界、生命與自我靈性的深度對話。

主辦單位指出，外界普遍將宗教展覽視為文物或歷史展示，但此次福城嘗試將抽象的靈性思想轉化為可感受、可參與的展覽體驗，並成功進入國際評審視野，顯示來自東方的精神文化與「生態即靈性」理念，具備跨文化轉譯與全球溝通的潛力。

靈鷲山開山住持心道法師提出「靈性即生態，生態即靈性」，主辦單位表示，當前全球面臨生態失衡與環境危機，問題不僅在於自然環境的破壞，更在於人類看待萬物的方式。心道法師認為，生態危機的根源在於人類的貪婪、仇恨與無知，唯有透過靈性覺醒，重新理解萬物一體、相依共存的關係，才能真正啟動環境修復。

福城指出，這場特展的目的，不是將宗教理念轉化為展示品，而是希望觀者能在觀展過程中，重新理解自身與地球的連結，讓理念轉化為行動，「當人願意停下來重新思考與自然的關係，展覽才算真正完成」。

目前特展持續展出中，主辦單位邀請民眾走進福城，在光影流轉與空間體驗中，放下日常紛擾，感受與自然共振的純粹感動，也讓台灣的文化策展與靈性思維，持續在國際舞台發光。

邀請大家走入這座獲獎的藝術殿堂，在光影流轉間，找回那份與大地共振的純粹感動。圖／靈鷲山佛教教團提供
邀請大家走入這座獲獎的藝術殿堂，在光影流轉間，找回那份與大地共振的純粹感動。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山福城「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」特展，榮獲2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山福城「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」特展，榮獲2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。圖／靈鷲山佛教教團提供

獲獎特展將深邃佛法轉化為沉浸式藝術的卓越設計，讓世界看見台灣。圖／靈鷲山佛教教團提供
獲獎特展將深邃佛法轉化為沉浸式藝術的卓越設計，讓世界看見台灣。圖／靈鷲山佛教教團提供

時空走廊腳下是隨風搖曳的數位投影，彷彿將靈鷲山整座森林的呼吸，搬進了福城的現代空間。圖／靈鷲山佛教教團提供
時空走廊腳下是隨風搖曳的數位投影，彷彿將靈鷲山整座森林的呼吸，搬進了福城的現代空間。圖／靈鷲山佛教教團提供

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