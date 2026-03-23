春耕遇旱！新竹農民憂稻田枯死 政府祭每公頃16萬補助歷年新高

新竹縣水情持續不佳，春耕期間面臨水源不足的嚴峻挑戰。有農民坦言擔心缺水導致稻田枯死，不過目前政府推動農業系統性節水試辦計畫，每公頃提供16萬元獎勵金，金額為歷年最高，多少讓農民在耕作時有一定保障。

不少農民反映，今年春耕期間水源相當吃緊。根據最新水情資料，新竹地區寶山水庫蓄水率僅約22.7%，寶山第二水庫約25.5%。中央日前推出「115年度頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，針對新竹管理處轄下竹東、芎林、新竹、竹北等4個工作站範圍內，實際從事農業耕作，且於2026年3月20日前已具備作物耕作事實，並願意配合用水管理規範的農民，每公頃可領取16萬元獎勵金，希望在水資源有限的情況下協助農民穩定生產。

芎林鄉長黃正彪近期剛參加說明會，也相當重視農民權益。他表示，此補助分為2期，此方式不會強制休耕，但要配合節水措施，就可領取補助金。期間，若農民已經插秧，且後來春雨挹注或農民找到地下水源等方式，後續仍有能力種植並順利收成，仍可領補助金。但若因水情惡化、無法順利收成，因已有領補助，讓農民能夠安心。

黃正彪指出，以往農業補助每公頃約8萬元至10萬元不等，此次試辦計畫不僅未強制休耕，補助金額也提高至16萬元，為歷年最高，農民申請意願普遍提高，這幾天已有不少農民前往辦理。他說，農業是「看天吃飯」，如今政府透過獎勵金協助，各公部門也同步推動節水措施，希望大家共體時艱，一起度過水情壓力。

農民劉慶昌今天在竹東巡田時表示，目前部分田區已完成插秧，正是最需要灌溉用水的時候，但水源卻相當不足，有些田區甚至已出現乾裂情形，讓人憂心後續作物生長。不過政府提出補償措施，多少能減輕農民壓力。

但他也指出，農業系統性節水推廣試辦計畫申請時間僅從3月20日至3月31日，作業時間相當短，加上部分農民事前並未得知相關訊息，若宣導不足，「不知道的人就很吃虧」。他建議政府應透過更多管道清楚宣導申請方式與期限，讓農民能即時掌握資訊，避免因資訊落差而錯失申請機會。

芎林鄉長黃正彪指出，以往農業補助每公頃約8萬元至10萬元不等，此次試辦計畫不僅未強制休耕，補助金額也提高至16萬元，為歷年最高，農民申請意願普遍提高。圖／芎林鄉長黃正彪提供

芎林鄉長黃正彪近期剛參加說明會，他表示，此補助分為2期，此方式不會強制休耕，但要配合節水措施，就可領取補助金。圖／芎林鄉長黃正彪提供