水情尚穩定不輕忽 南市未雨綢繆備抗旱

近來各地水情紛傳吃緊，蓄水量居全台之冠的曾文水庫最新蓄水率也跌破3成引發關注，目前台南水情尚稱穩定，不過也未雨綢繆早已啟動工業單位自主節水7%相關開源節流作為。

南市府水利局表示，拜去年汛期雨水豐沛加上曾文烏山頭水庫聯通管啟用調配，今年水情相較往年明顯穩定，不過為應對枯水期與降雨不佳，已啟動多項節水抗旱措施，包括安平、永康、仁德3座再生水廠日供約6.1萬噸供南科產業使用、7座水資源回收中心每日提供1.8萬噸低階回收水供非人體接觸使用。

水利局表示，自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作，台南民生與農業用水尚屬穩定。

而在再生水方面，台南市目前主要由安平、永康、仁德3座再生水廠供應，每日總供給量約6.1萬噸水專管給南科，南市府已於今年2月啟動再生水擴廠工程，目標今年內將總量提升至8.8萬噸。

南市府水利局指出，根據統計，安平、永康、仁德這3座廠，至今累計供水量已逾 4485萬噸，約等於3.5座白河水庫蓄水量，在旱季時對穩定民生供水，透過「以水換水」機制，有顯著貢獻，希望透過多元開源節能方式應擠出可能水源。