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手術非一勞永逸 醫：睡眠呼吸中止症需減重等長期管理

中央社／ 台北23日電
睡眠呼吸中止症如果忽視治療，恐增3倍中風機率。圖／123RF 王郁婷
睡眠呼吸中止症如果忽視治療，恐增3倍中風機率。圖／123RF 王郁婷

受睡眠呼吸中止症困擾的民眾，常希望透過手術一勞永逸解決問題。但醫師提醒，呼吸道穩定性會隨年齡、體重與生活型態而改變，透過減重、練舌頭和確保鼻道暢通，才是長久解方。

開業診所耳鼻喉科醫師張芳瑜透過新聞稿分享，隨民眾對睡眠品質關注提升，觀察到許多民眾經常以為睡眠呼吸中止症在手術後即代表痊癒，卻忽略呼吸道穩定性會隨年齡增長、體重變化與生活型態而改變，這也是部分患者在術後數年再次復發的重要原因。

張芳瑜說明，睡眠呼吸中止症的手術就好比道路拓寬工程，原本壅塞馬路拓寬後交通立刻改善，打呼與夜間缺氧明顯緩解。但這條路是由軟組織所組成的，如果地基又開始流失（例如肌肉老化鬆弛），或有土石堆積（體重上升、慢性發炎）等因素，即使曾經拓寬，仍可能再度塌陷。

術後的生活管理，就像道路的長期維護不可或缺。張芳瑜指出，過重、老化以及經口呼吸是睡眠呼吸中止症最為常見且重要的成因，不論是否進行過手術治療，都可以從這3個面向下手來改善睡眠呼吸。

張芳瑜解釋，體重過重者，脂肪會堆積在頸部與呼吸道周圍，同時也較容易伴隨呼吸道黏膜水腫與慢性發炎；而隨年齡增長，舌頭以及口咽部肌肉張力下降，軟組織容易塌陷；若有過敏體質者，鼻部過敏若未能妥善控制則會引起長期鼻塞，進而不自覺地張嘴呼吸，也因此舌根更容易往後傾倒而阻塞呼吸道。

控制體重，其實就是最有效的天然手術。張芳瑜說，這不僅能減少頸部脂肪堆積，還能降低慢性發炎、維持呼吸道順暢。並可搭配口咽肌肉訓練，每天練習10到15分鐘的舌頭推頂運動，就像鍛鍊核心肌群般強化肌肉張力，有助減少夜間舌根後倒。

鼻子是最理想的呼吸通道，張芳瑜指出，過敏族群可改善鼻塞症狀，確保呼吸方式是以鼻子為主；也可以搭配側睡來減少正躺所導致的呼吸道塌陷，有助於降低夜間缺氧與呼吸中止風險。並建議利用智慧型穿戴裝置作為初步自我觀察工具，若夜間血氧低於88%，或長期熟睡期的佔比偏低，建議尋求專業協助。

體重 睡眠品質 手術

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