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擴散差污染累積及境外影響導致空品不佳 環境部：27日逐漸好轉

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

依最新監測及模式資料，西半部23日水平及垂直擴散轉差，混合層偏低及起霧，導致污染物累積，空氣品質指標AQI多為橘色提醒等級，除了擴散不佳的本土污染之外，白天起中國沿海的境外污染物隨海風逐漸影響臺灣，這樣的空氣品質變化可能持續至26日，27日午後西南風增強，空氣品質逐漸好轉到至普通等級，由於春季氣象及空氣品質變化大，請民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，因風速弱及混合層偏低使擴散條件轉差，導致23日上午西部地區PM2.5濃度約在35~50微克/立方公尺，AQI為橘色提醒等級，中國沿海地區PM2.5約在50~70微克/立方公尺，境外污染物於白天逐漸影響臺灣，加上夜間混合層降低等因素，AQI多為橘色提醒等級，未來幾天受境外及本土污染雙重影響，西半部空品仍不佳，預測27日午後西南風增強，AQI好轉為良好至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

空氣品質

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