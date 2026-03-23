外傭申請放寬至1孩家庭 洪申翰：外傭是家務幫手而非保母

為了照顧育兒家庭，行政院會日前拍板放寬外籍幫傭申請資格，只要家中有1名未滿12歲兒童即可申請外傭，4月13日起開放受理。勞動部長洪申翰今表示，因雙薪家庭已逐漸成為社會主流，政策的放寬也是因應新的需求，但強調外傭性質上是家務的幫手，而非保母。

為了照顧育兒家庭，行政院會19日拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「1孩家庭」，未來只要家中有1名未滿12歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳5000元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。

洪申翰今於廣播節目POP撞新聞接受專訪指出，過去雇主申請召募家庭幫傭時，必須有3名以上年齡6歲以下子女等才能申請，規定是相當嚴苛的，隨著時代演進小孩越來越少，家庭結構正在變化，過去還有長輩幫忙，現在小家庭已是主流，長輩支援體系也相對少，雙薪家庭比率也越來越高，因此這一次在整個外籍幫傭的制度上面做了檢討，為了就是要減少家庭負擔。

洪申翰說，外傭不是保母，主要負責清潔打掃、食物料理、洗衣等，照顧小孩、長輩屬於駐守性工作，訪談下來，大家會希望幫傭是家務的幫手，和專業保母很不一樣，保母要有證照、安全照顧也要有標準，也會需要幫忙小孩一些早期發展的支持，甚至生活習慣的養成、親職顧問等。

洪申翰說，預期4月13日新制上路後，申請人數會多於現在的2000位外傭，但很難知道具體會有多少，因為每個符合申請的家庭也會評估自身經濟、家庭空間等因素，甚至因為不習慣家裡有外人同住，可能還是會選擇將小孩送托等，所以設計這個政策的最大目標是「安心工作、家庭減壓」，讓國人多一個選擇。