藝術家趙二呆110歲冥誕 紀念展馬公市公所登場

已故藝術家趙二呆110歲冥誕「人生，化繁為簡」紀念展今天起到4月24日在馬公市公所藝文走廊展出，透過開放式場域，讓民眾在洽公與往返間接觸具代表性藝術創作。

根據國立歷史博物館資料，趙二呆1917年生於江蘇鎮江，1949年到台灣後隱居台中，1985年定居澎湖，創作上無固定技法與素材，不受傳統或潮流限制和影響，作品呈現無所為而為，極具個性特色，以「素人畫家」著稱，1995年去世後將超過1500件作品捐贈澎湖縣政府。

趙二呆孫女趙頤上午在會場表示，配合紀念展，從文化局挑選部分作品，每件都有創作故事，也從這些作品中回顧歷史，期盼未來在各展場陸續展出這些菊島隱藏版國寶。

馬公市公所說，展覽主軸「化繁為簡」，呈現趙二呆創作中簡約而內斂表現形式，開放時間配合上班時段，邀民眾近距離認識與澎湖深具連結的趙二呆及創作脈絡。