苗栗水情拉警報 水稻及春茶受衝擊

苗栗水情持續不佳，衝擊水稻春耕及春茶，苗栗縣一期稻作原本4鄉鎮市專案放寬申請改辦休耕，擴大全縣18鄉鎮市，至於茶葉已經有陸續災害傳出，目前進一步查報中。

苗栗地區今年以來僅有零星降雨，影響春耕灌溉，公館鄉東河圳、穿龍圳目前都採取南、北幹道灌3休3策略輪流供水，造橋與後龍農灌地區採15天輪灌，農業部農糧署原針對水情欠佳的公館鄉、後龍鎮、頭份市、銅鑼鄉，專案放寬變更休耕或轉作補助，最近開放到全縣，期限延至3月31日。

此外，農友申報一期水稻面積，包括公館224公頃、後龍鎮822公頃、頭份市339公頃、銅鑼214公頃，合計1599公頃，縣府3月17日函文農糧署，建議4鄉鎮市1599公頃農田停灌，即使已經插秧的稻田，及申請休耕農田，可以獲得較高強制休耕停灌補助，但農糧署還未回復。

縣府農業處目前接獲茶園或農友反映災情，包括頭屋4公頃枯黃，0.2公頃整株乾枯，三灣鄉0.6公頃沒有萌芽，0.2公頃局部乾枯現象，三義鄉一處0.7公頃茶園，產量減少5成，有農友3、400棵茶樹枯死，銅鑼鄉春茶預估慢半個月以上，頭份市有茶園反映產量減1至4成，發現茶樹逐漸枯萎死亡，農業處請公所進一步查報災情。