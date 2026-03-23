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台鐵連2起列車火災、衝撞出軌「納重大事故」運安會立案調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，疑似因號誌建立股道錯誤，與鄰近股道運轉中的幸福水泥公司貨物列車發生衝撞。圖／運安會提供
台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，疑似因號誌建立股道錯誤，與鄰近股道運轉中的幸福水泥公司貨物列車發生衝撞。圖／運安會提供

台鐵一列自強號列車日前在新左營站發生火災，另有一列柴電機車於和仁車站與水泥貨物列車發生衝撞，導致貨物列車出軌，所幸2事件均未造成人員傷亡，運安會近日認定為重大鐵道事故，均立案調查。

3月12日台鐵一列114次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，約上午8時21分抵達高雄市新左營站時，台鐵人員發現第2車車底第2軸處出現明火，相關人員立即使用滅火器撲滅，該次事故無造成人員傷亡。

另外，3月13日上午8時45分，台鐵一列編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，疑似因號誌建立股道錯誤，與鄰近股道運轉中的幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，該次事故無造成人員傷亡。

運安會指出，2起事件接獲通報後，均依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3位調查官會同交通部鐵道局及台鐵公司人員前往現場蒐集資料，依據運輸事故調查法，認定2事故屬重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證，相關資訊及調查進度，將適時公布。

鐵道 運安會 高雄市

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