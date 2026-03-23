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搭台鐵南下「列車顯示器異常」乘客遭誤導原地被丟包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾搭乘台鐵對號列車，卻因列車顯示器出現異樣，導致錯過班次。示意圖，並非本文所指列車及顯示器。聯合報系資料照片
有民眾搭乘台鐵對號列車，卻因列車顯示器出現異樣，導致錯過班次。示意圖，並非本文所指列車及顯示器。聯合報系資料照片

有乘客上周六晚間預計搭乘台鐵145次南下往通霄的自強號列車，但時間到卻未見列車進站，以為列車延誤持續等待，沒多久一台顯示北上往七堵的列車進站並駛開後，145次就直接從看板上消失，讓該乘客及其他欲搭乘145次的民眾傻眼。台鐵表示，顯示器並非整列車故障，已協助旅客改搭乘其他車次，且可在1年內申請退費。

有民眾在社群發文指出，原本要搭乘周六（21日）晚間6時13分、145次台北往通霄的南下自強號列車，並提前在3B月台等待，但時間到了卻未見145次列車進站，心中猜想列車可能晚分；沒多久，一台列車從3B月台進站，但顯示器顯示該列車為北上往前七堵的列車，車號並非145次。

該民眾表示，該列車駛走後，他要搭的145次自強號直接從月台看板上消失，起初他以為看錯了，因此邊走邊拿手機看時刻表，查詢145次後面的區間或莒光，這過程中也發現，不只他一人有這樣的疑惑，甚至已有其他旅客找站務員反映，該列車顯示器錯誤，導致不少人都沒搭上車。

民眾無奈表示，若他看到列車進站馬上找站務員確認或許就不用延誤回家時間，但看到顯示器上「七堵」2字真的不敢賭，怕上車後離家愈來愈遠，「只能說這波是顯示器在玩我」，而台鐵最後處理方式，就是全員回售票處辦理退換票，而他自己轉搭晚間7時16分653次莒光號。

發文一出，一名台鐵售票員留言表示，他也是首次遇到這樣的情況，研判是車長忘記修改顯示器內容。

對此，台鐵公司表示，上周六（21日）第145次列車開車後，有旅客向車站嚮導員反映，第12車車廂外顯示器故障，因當下無站務人員可以詢問，因此不敢貿然上車，導致錯過班次。

台鐵指出，台北站運轉員位於7車處執行列車監視，當下並無發現列車資訊顯示有異樣，研判車廂外資訊顯示器並非整列車故障，但後續仍協助旅客改乘其他車次。

依台鐵公司旅客運送契約第33規定，若因「車輛故障或不可歸責於旅客之事由而中止乘車」，旅客得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵表示，此次列車資訊顯示錯誤情事，台鐵公司深感抱歉，並請旅客保留當次乘車票券，可於一年內至車站申請專案退票辦理。

顯示器 台鐵

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