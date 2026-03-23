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高中生墾丁吃「8顆120元生蠔」疑食物中毒 調查結果竟是這惹禍
北部某高中3月初到墾丁畢業旅行，吃了「8顆120元生蠔」集體上吐下瀉，懷疑食物中毒。屏東縣政府衛生局經調查後結果出爐，全案與業者供應食品無直接因果關係，並在一名出現症狀學生的人體檢體中，驗出諾羅病毒與輪狀病毒，還給業者一個公道。
該校學生當時在網上PO文指出，當晚在墾丁大街吃了8顆120元的生蠔後，有六人半夜高燒不退、上吐下瀉、腹中絞痛，質疑是食物中毒。事後衛生局接獲通報，啟動疑似食品中毒調查，派員至涉嫌場所辦理行政調查、疫調與環境檢體採樣。
最終檢驗結果出爐，現場採集的3件環境檢體均未檢出病原菌，無法證明與餐飲業者有關，依法認定不符合食品中毒案件，還給業者一個公道，也給墾丁觀光清白。
另外在一名出現症狀學生的人體檢體中，驗出諾羅病毒與輪狀病毒，由於諾羅病毒傳染力極強，多透過人與人接觸、飛沫或汙染物傳播，研判可能是病毒在團體中擴散所致。
諾羅病毒潛伏期約10至50小時，症狀多於1至3天內緩解，康復後仍可能具傳染力。衛生局呼籲，民眾外出用餐或旅遊期間應落實手部清潔與飲食衛生，避免生食、注意食材新鮮與充分加熱，降低病毒感染風險。
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