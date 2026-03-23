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壯年三高年輕化 醫曝出現「3多1少」恐已罹病5年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
黎裕昌醫師示警糖尿病真正可怕的是併發症，及早穩控血糖，才能打底保健康。圖／聯新國際醫院提供
黎裕昌醫師示警糖尿病真正可怕的是併發症，及早穩控血糖，才能打底保健康。圖／聯新國際醫院提供

許多壯年族群自認「能吃能跑」等於健康，卻不知血糖、血脂正如同無聲暗箭，悄然侵蝕血管。聯新國際醫院於上周末在平興國小活動中心舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人預防保健服務、B、C型肝炎及7項癌症篩檢等10項免費服務，吸引近400位民眾到場參與，以行動「投資」未來健康。

數據顯示30至39歲族群中，高血脂盛行率達18.7%、高血壓9.7%，高血糖2.5%，三高呈現年輕化趨勢，對此成人健檢年齡門檻已下修至30歲，期望及早介入守住黃金期。深耕糖尿病逾20年的聯新國際醫院新陳代謝科主治醫師黎裕昌指出，成人健檢最大價值在於揪出「沒有症狀的高血糖」患者。

黎裕昌分享，一名現年73歲的男患者於12年前自認體力良好，僅有口渴、多尿與變瘦，直到檢查後才驚覺血糖高達278 mg/dL（正常值100以下），糖化血色素更達11.3%（正常值5.6以下），確診為糖尿病。

黎裕昌表示，當出現多吃、多喝、多尿及體重下降等「三多一少」症狀時，往往已罹患糖尿病至少5年，所幸該男患者及早發現，透過飲食、藥物及運動三管齊下妥善控制，即使隨年齡增長需調整藥物與胰島素劑量，也因為「打底」紮實，12年來仍維持優質健康生活，充分展現早篩早治的關鍵差距。

而民眾常抱持「我沒家族史」、「我不碰甜食、手搖飲」或「我不算胖」的否認心態，黎裕昌解釋，第2型糖尿病與胰島素阻抗密切相關，現代精緻飲食及生活型態導致肥胖比率提高，導致胰島素阻抗，即使沒有家族史也可能罹病，若空腹血糖達100 mg/dL即有可能已是糖尿病或糖尿病前期。

黎裕昌強調，糖尿病真正可怕的是併發症，長期高血糖會造成微血管硬化與堵塞，引發三大微血管病變，包括視網膜病變造成失明、腎臟病變致尿毒症需長期透析、神經病變引發感覺喪失，進一步恐導致足部潰瘍及截肢，一旦出現明顯併發症症狀，通常已進入不可逆階段，醫療只能減緩惡化，難以恢復原狀，因此越早穩定血糖，未來失明、腎病變、心肌梗塞或中風的風險越低。

針對早期或前期患者，黎裕昌指出「生活處方」效果媲美藥物。飲食控制搭配每周150分鐘、達微喘強度的運動，如快走、跑步、游泳、單車或重訓等，有機會讓血糖逆轉回正常，但是「逆轉不等於治癒」，一旦復胖或鬆懈，高血糖極可能強勢反撲。

此次篩檢獲得近400位里民積極響應，正說明社區健康意識的提升。黎裕昌呼籲無症狀絕不代表沒問題，參加成人健檢是給自己搶救未來的機會，面對慢性病暗箭，及早篩檢、積極面對，才是遠離中風與洗腎威脅的關鍵。

聯新國際醫院於上周末舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人免費健檢服務。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院於上周末舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人免費健檢服務。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院定期為糖友安排眼底鏡篩檢，降低視神經病變風險。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院定期為糖友安排眼底鏡篩檢，降低視神經病變風險。圖／聯新國際醫院提供

糖尿病

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