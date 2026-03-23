清明4天連假「這天車潮最可怕」12處地雷路段盡量避開

清明節4天連假將至，預期連假車潮將從4月2日下午陸續出現，總計12處易壅塞路線，其中，預估清明連假第2天上午為車潮尖峰。交通部公路局表示，屆時將彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制。

今年清明連假自4月3日（周五）至4月6日（周一）共4天，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預期假期間將有許多民眾外出旅遊。

公路局預估，清明節連續假期車潮自4月2日（周四）下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月5日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

針對省道易壅塞路段及時段，預測包含地區的主要幹道，像是台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南~玄寶大橋路段及中彰大橋等；銜接高速公路的路段包含台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9甲線新店~烏來路段及台21線日月潭周邊等也都易壅塞。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

此外，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，自連假前1日至最後1日（分別為4月2日0時起至4月6日24時）推出多項客運優惠措施。

公路局指出，返鄉及出遊旅客可利用86條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠。

搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）；指定幸福巴士免費。

省道易壅塞路段及時段。圖／公路局提供

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等。圖／公路局提供

重要觀光風景地區鄰近易壅塞路段及時段。圖／公路局提供