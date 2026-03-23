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磁暴Ｑ＆Ａ

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中度磁暴又來了，導航、無線電恐中斷。圖／中央氣象署提供
中度磁暴又來了，導航、無線電恐中斷。圖／中央氣象署提供

最近中央氣象署太空天氣作業辦公室多次發布太空天氣警示訊息，示警中度磁暴來了，包括上周六以及今天上午。今天上午8時30分氣象署指出，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間3月22日17時00分起地磁擾動有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能出現短暫中斷。

上周六氣象署則警示指出，受到太陽表面活躍區（AR4392）於3月18日發生M2.3級太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於3月21日通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

到底什麼是磁暴，又會有產生什麼影響？

一，Q:什麼是磁暴

　　Ａ：地球磁暴（Geomagnetic Storm）是指太陽活動釋放的高能帶電粒子（如太陽風）進入地球周圍，擾動地球磁場所造成的現象。常見來源包括太陽閃焰及日冕物質拋射（CME），當這些粒子與地球磁場交互作用時，就會引發磁暴。

二，Ｑ：多少會產生一次磁暴？

　　A：磁暴與太陽活動強弱密切相關，主要受約11年的太陽週期影響。低活動期每年數次，多為弱磁暴。但在高活動期則每月數次，甚至更頻繁，且強磁暴增加。目前處於太陽活動週期第25週期（約2020–2030），磁暴發生機率正在上升，因此最近頻率比較高。

三，Q:磁暴如何分級？

　　A:磁暴以G1到G5分級，依據Kp指數判定，數值愈高代表磁場擾動愈強、影響愈嚴重。Kp指數大於等於5即為磁暴。

四，Ｑ：磁暴有什麼影響？

　　Ａ：對一般地面人員影響極小，但高空飛行與太空任務輻射風險增加。一般來說，可能造成衛星導航、低頻與高頻無線電通訊短暫中斷，也可能產生極光。

電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。嚴重時甚至會導致大規模停電，例如1989年魁北克停電事件，是一場由太陽磁暴引發的大規模電力中斷事故。此事件於1989年3月13日發生，源自強烈的太陽耀斑與日冕物質拋射（CME），造成地球磁場劇烈擾動，導致加拿大魁北克省電網癱瘓長達九小時。這次停電顯示太陽活動對現代電力系統的潛在風險。

此外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

衛星導航 交互作用 太陽

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