快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

清明節連假公路局祭客運優惠 86條路線6折、TPASS最高42折

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
清明節連假將到，交通部公路局為鼓勵民眾返鄉掃墓及出遊多利用大眾運輸工具，推出多項客運票價及轉乘優惠措施。圖／公路局提供
清明節連假將到，交通部公路局為鼓勵民眾返鄉掃墓及出遊多利用大眾運輸工具，推出多項客運票價及轉乘優惠措施。圖／公路局提供

清明節連假將到，交通部公路局為鼓勵民眾返鄉掃墓及出遊多利用大眾運輸工具，推出多項客運票價及轉乘優惠措施，86條路線6折、TPASS最高42折。

豐原監理站長朱豐誠表示，自4月2日至4月6日止，全國共86條國道客運指定路線推出票價優惠，民眾搭乘即可享有6折的超值折扣。

針對通勤與常客族群，公路局結合TPASS 2.0+記名回饋機制。民眾搭乘西部中長途及東部國道客運，每月搭乘2到3次可獲得15% 回饋，搭乘4次以上可回饋30%。若將原始的6折票價疊加常客回饋，換算下來最高可享有42折的優惠。

民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後的10小時內，使用電子票證轉乘在地客運，可享有一段票或基本里程免費優惠。搭乘指定的「幸福巴士」路線亦為完全免費，便利偏鄉地區民眾祭祖通行。

豐原監理站提醒，轉乘前請記得在場站過卡機完成過卡，確保享有優惠。欲享有常客回饋的民眾，請先確認票卡已完成記名或登錄。

連假 國共 票價

延伸閱讀

清明科技追思 北市推多項便民措施

清明連假國道客運最高42折優惠　車潮估4/2起湧現

相關新聞

拿國寶魚威嚇族人？雪管處禁居民接水管惹怒南山部落

雪霸國家公園管理處日前發給宜蘭縣大同鄉南山部落族人一份告知書，指族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地；告知書以「守護國寶魚棲地」為由，要求族人4月1日前拆除5支非法私接水管，並警告「切勿以身試法，踩法律紅線」，措詞強烈引發族人反彈。且經立委盧縣一現勘，只發現3支用了數十年的老舊水管，盧痛批「拒絕恐嚇原鄉、捍衛傳統水權」。

彰化芳苑蛋雞場爆H5N1禽流感 今撲殺6萬2314隻蛋雞

彰化縣針對禽流感進行主動監測採樣工作，芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今完成該場蛋雞場撲殺清場及消毒工作，撲殺6萬2314隻蛋雞。

地磁擾動來襲！基因名醫：關不掉太陽開關 但有穩住身體的方法

中央氣象署今上午發布地磁擾動特報，因地球磁場擾動指數遽增，預期將短暫達到中度（G3）等級。中央氣象署說明，地磁擾動期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將可能會出現短暫中斷；電力系統的部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

中度磁暴又來了！衛星導航、無線電恐中斷 影響24小時

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布太空天氣警示訊息，指出因地球磁場擾動指數遽增，預估可能短暫達到中度磁暴（G3）等級，並持續24小時，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能出現短暫中斷。

美伊戰事不斷！藥品恐爆發漲價、缺藥 藥局已收到這張「緊急通知」

美國、伊朗戰事不斷，嚴重影響全球石油供應，導致以石油為原料的塑膠製品價格，恐持續攀升。國內知名藥廠「十全實業股份有限公司」上周向供貨藥局發出緊急重要通知，針對此次戰爭帶來的不可抗力因素，未來產品報價將依客戶實際下單時的原物料價格機動調整，並請各藥局先評估未來半年至一年内需求用量，斟酌是否提前下單。

中東戰事衝擊醫材？余忠仁：疫情後台大已逐步建立應變機制

中東局勢持續緊張，全球供應鏈再度面臨壓力，醫療器材供應穩定性備受關注。台大醫院院長余忠仁表示，早在新冠疫情期間即已感受到醫材供應波動與成本上升的雙重壓力，近年更進一步建立完整應變機制，以確保臨床醫療運作不中斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。