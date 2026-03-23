清明節連假公路局祭客運優惠 86條路線6折、TPASS最高42折

清明節連假將到，交通部公路局為鼓勵民眾返鄉掃墓及出遊多利用大眾運輸工具，推出多項客運票價及轉乘優惠措施，86條路線6折、TPASS最高42折。

豐原監理站長朱豐誠表示，自4月2日至4月6日止，全國共86條國道客運指定路線推出票價優惠，民眾搭乘即可享有6折的超值折扣。

針對通勤與常客族群，公路局結合TPASS 2.0+記名回饋機制。民眾搭乘西部中長途及東部國道客運，每月搭乘2到3次可獲得15% 回饋，搭乘4次以上可回饋30%。若將原始的6折票價疊加常客回饋，換算下來最高可享有42折的優惠。

民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後的10小時內，使用電子票證轉乘在地客運，可享有一段票或基本里程免費優惠。搭乘指定的「幸福巴士」路線亦為完全免費，便利偏鄉地區民眾祭祖通行。

豐原監理站提醒，轉乘前請記得在場站過卡機完成過卡，確保享有優惠。欲享有常客回饋的民眾，請先確認票卡已完成記名或登錄。