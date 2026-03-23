快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

地磁擾動干擾交感神經 基因名醫曝5招穩住身體的方法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴影響不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒。本報資料照片
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴影響不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒。本報資料照片

中央氣象署今上午發布地磁擾動特報，因地球磁場擾動指數遽增，預期將短暫達到中度（G3）等級。中央氣象署說明，地磁擾動期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將可能會出現短暫中斷；電力系統的部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

至於對人體產生的影響，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴的影響對很多人來說可能很陌生，它不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒，這幾天，若發現心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。

過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

張家銘指出，系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。「因地磁擾動會干擾交感神經」，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。

除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助我們入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色。因此，不少人在這幾天會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中。

張家銘說，地球磁場擾動時，容易出現以下症狀：

• 頭暈頭痛

• 胸悶、心悸

• 失眠、夢多、睡眠中斷

• 情緒波動大、思緒混亂

既然我們無法阻止太陽風暴，那該怎麼做？以下有5點建議

• 維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定

• 避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成

• 補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動

• 每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力

• 電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間

張家銘提醒，雖然我們無法關掉太陽的開關，但可以從科學中，找到讓身體穩住的方法。

衛星導航 心肌梗塞 褪黑激素

延伸閱讀

春分開運！「7星座」財星入命 正偏財全面爆發、運勢飆升

相關新聞

拿國寶魚威嚇族人？雪管處禁居民接水管惹怒南山部落

雪霸國家公園管理處日前發給宜蘭縣大同鄉南山部落族人一份告知書，指族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地；告知書以「守護國寶魚棲地」為由，要求族人4月1日前拆除5支非法私接水管，並警告「切勿以身試法，踩法律紅線」，措詞強烈引發族人反彈。且經立委盧縣一現勘，只發現3支用了數十年的老舊水管，盧痛批「拒絕恐嚇原鄉、捍衛傳統水權」。

彰化芳苑蛋雞場爆H5N1禽流感 今撲殺6萬2314隻蛋雞

彰化縣針對禽流感進行主動監測採樣工作，芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今完成該場蛋雞場撲殺清場及消毒工作，撲殺6萬2314隻蛋雞。

地磁擾動干擾交感神經 基因名醫曝5招穩住身體的方法

中央氣象署今上午發布地磁擾動特報，因地球磁場擾動指數遽增，預期將短暫達到中度（G3）等級。中央氣象署說明，地磁擾動期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將可能會出現短暫中斷；電力系統的部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

中度磁暴又來了！衛星導航、無線電恐中斷 影響24小時

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布太空天氣警示訊息，指出因地球磁場擾動指數遽增，預估可能短暫達到中度磁暴（G3）等級，並持續24小時，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能出現短暫中斷。

美伊戰事不斷！藥品恐爆發漲價、缺藥 藥局已收到這張「緊急通知」

美國、伊朗戰事不斷，嚴重影響全球石油供應，導致以石油為原料的塑膠製品價格，恐持續攀升。國內知名藥廠「十全實業股份有限公司」上周向供貨藥局發出緊急重要通知，針對此次戰爭帶來的不可抗力因素，未來產品報價將依客戶實際下單時的原物料價格機動調整，並請各藥局先評估未來半年至一年内需求用量，斟酌是否提前下單。

中東戰事衝擊醫材？余忠仁：疫情後台大已逐步建立應變機制

中東局勢持續緊張，全球供應鏈再度面臨壓力，醫療器材供應穩定性備受關注。台大醫院院長余忠仁表示，早在新冠疫情期間即已感受到醫材供應波動與成本上升的雙重壓力，近年更進一步建立完整應變機制，以確保臨床醫療運作不中斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。