中東戰事衝擊醫材？余忠仁：疫情後台大已逐步建立應變機制

中東局勢持續緊張，全球供應鏈再度面臨壓力，醫療器材供應穩定性備受關注。台大醫院院長余忠仁表示，早在新冠疫情期間即已感受到醫材供應波動與成本上升的雙重壓力，近年更進一步建立完整應變機制，以確保臨床醫療運作不中斷。

台大醫院「林森大樓新建工程」今舉行動土典禮，余忠仁出席並受訪指出，自新冠疫情爆發以來，醫療器材成本已明顯上揚，整體漲幅約達二成，不僅價格波動，交貨時間也受到影響。面對近期中東戰爭帶來的各種不確定性，醫材市場仍可能持續動盪，但目前尚未出現立即性的供應危機。

為降低外部衝擊，余忠仁說，台大醫院已逐步建立「快速反應機制」，包括積極尋找替代性醫材來源、強化採購策略，以及在與供應商簽訂合約時納入更具彈性的條款設計，以提升整體供應穩定度。透過多元採購與風險分散，可在特定品項短缺時迅速調整，避免影響臨床治療。

醫院也導入「系統性分配」概念，針對不同醫材進行彈性配置與使用比例調整，以確保有限資源發揮最大效益。此舉不僅有助於維持醫療品質，也兼顧成本控管，使醫院在財務面保持穩健。余忠仁強調，醫療體系的核心在於穩定提供病患服務，因此即使面對國際局勢變動，院內運作仍以「降低衝擊」為首要原則。

余忠仁說，目前整體醫療業務未受明顯影響，院方也將持續密切關注全球供應鏈變化，隨時調整策略。中東戰事影響不僅限於醫材，能源價格波動同樣可能牽動整體營運成本，例如電價上升等。這些屬於國家層級需整體因應的議題，醫院會透過內部管理與資源調配，降低外部環境對醫療服務的衝擊。

回顧疫情期間的經驗，余忠仁認為，台灣整體的社會韌性已有顯著提升，無論在醫療資源調度或供應鏈管理上，均累積寶貴經驗。呼應人才培育以及醫院經營永續，台大近年陸續新建多項重要建設，包括醫護宿舍、教學研究大樓及校園住宿等。

台大醫院「林森大樓新建工程」今日舉行動土典禮於，余忠仁強調，醫護人員在第一線守護國人健康，醫院必須成為同仁最堅實的後盾。林森大樓的興建，不僅是空間的擴充，更是讓同仁在專注於教學與研究時，能無後顧之憂享受更優質的課後安親與工作環境。

台灣大學校長陳文章表示，台大持續優化校院發展與建構智慧永續校園，以及整合留才、攬才與人才培育。全新的林森大樓期以打造最高規格的教研與托育環境，讓第一線人員能在穩定後勤支援下專注於病患照護，亦提升員工福利，以優質福利應對人才競爭與招募挑戰。