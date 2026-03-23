影／打造友善醫療環境 台大林森大樓新建動土

台大醫院「林森大樓新建工程」動土典禮上午舉行，典禮由台大醫院余忠仁院長主持，台灣大學校長陳文章、副校長楊志新、醫學院院長吳明賢等主管及施工團隊共同參與動土儀式。林森大樓為地下2層、地上10層之建物，規畫為教學研究空間及安親班，將提供員工更好的工作環境及安親服務。

台大醫院院長余忠仁致詞時強調「醫護人員在第一線守護國人健康，醫院則必須成為同仁最堅實的後盾。林森大樓興建，不僅是空間的擴充，更是為了讓台大醫院同仁在專注於教學與研究時，能無後顧之憂，享受更優質的課後安親與工作環境。」

林森大樓位於林森南路精華地段，鄰近台大總院區。本案自 2013 年起編列預算向國產署有償撥用土地，期間歷經繁瑣的規畫、文資審議及建築審查程序。盡管近年受新冠肺炎疫情、國際營造物價大幅波動等外在環境影響，建築成本高達 6.67 億元，台大醫院仍展現決心，編列經費支應，務求打造最高規格的教研與托育環境。

台大醫院「林森大樓新建工程」動土典禮上午舉行，典禮由台大醫院余忠仁院長（右一）主持，台灣大學校長陳文章（右二）等貴賓，一同啟動動土儀式。記者陳正興／攝影

台大醫院「林森大樓新建工程」動土典禮上午舉行，典禮由台大醫院余忠仁院長（右）主持，台灣大學校長陳文章（左）一同啟動儀式。記者陳正興／攝影

台大醫院「林森大樓新建工程」動土典禮上午舉行，典禮由台大醫院余忠仁院長（右四）主持，台灣大學校長陳文章（左四）等貴賓，一同合影留念。記者陳正興／攝影