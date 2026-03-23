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彰化芳苑蛋雞場爆H5N1禽流感 今撲殺6萬2314隻蛋雞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣針對禽流感進行主動監測採樣工作，發現芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣針對禽流感進行主動監測採樣工作，發現芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。圖／彰化縣政府提供

彰化縣針對禽流感進行主動監測採樣工作，芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今完成該場蛋雞場撲殺清場及消毒工作，撲殺6萬2314隻蛋雞。

動物防疫所提醒近日氣溫日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作，人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

彰化動防所長董孟治說，這是今年第一場縣內確診禽流感禽場，起初場內未出現明顯雞隻大量死亡，飼主也未發現異常，是透過公部門每季例行隨機監測採樣，在雞隻本身驗到病毒，依規定全面撲殺。

動防所指出，養禽場如有異常情況或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺6萬隻蛋雞。圖？彰化縣政府提供
彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場於3月18日經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺6萬隻蛋雞。圖？彰化縣政府提供

流感病毒 禽流感

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