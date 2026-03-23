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兒童清明連假限定4天！捐2本書免費暢遊台中海洋館

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市觀光旅遊局推出「捐書免費暢遊台中海洋館」活動，4月3日至4月6日，民眾只要捐2本符合指定條件的書籍，6歲至12歲兒童可免費入場1次。圖／台中市政府提供
台中市觀光旅遊局推出「捐書免費暢遊台中海洋館」活動，4月3日至4月6日，民眾只要捐2本符合指定條件的書籍，6歲至12歲兒童可免費入場1次。圖／台中市政府提供

兒童與清明節連假將至，台中市觀光旅遊局推出「捐書免費暢遊台中海洋館」活動，4月3日至4月6日，民眾只要捐2本符合指定條件的書籍，6歲至12歲兒童可免費入場1次，每場次限量50名，邀請民眾以捐書行動分享閱讀資源，也培養閱讀習慣。

觀旅局表示，活動自4月3日至4月6日，民眾可先至台中海洋館官方網站預訂限定活動方案，並依預約時段入館，現場捐贈符合指定條件的書籍2本，即可兌換6歲以上未滿12歲兒童免費入場優惠1次，每位參與活動的兒童須至少由1位成人陪同入館。每場次限量50名，名額有限，建議家長提前預約。

觀旅局長陳美秀說，透過「捐書入館」的方式，不僅讓書籍資源得以循環共享，也希望引導孩子在參觀海洋館的過程中建立閱讀習慣，進一步認識海洋生物與海洋環境保育的重要性。

觀旅局指出，台中海洋館以「從台中河川 流向世界之海」為策展主軸，採創新開放式展示設計，打破傳統封閉式水族箱形式，讓遊客能更近距離觀察海洋生物。館內設有企鵝展示區、水母主題展區、台中河川展區、室內濕地體驗潮汐區、璀璨珊瑚展示區，以及全台首創360度全透明「鯊魚虛實展示缸」等6大特色展區。

館方也透露，目前館內6隻麥哲倫企鵝已成功配對，並產下4顆蛋，為館內再添新亮點。兒童節連假期間，台中海洋館也規劃多項親子互動體驗與展示內容，透過寓教於樂的方式，讓孩子在觀察與探索中拓展視野。

台中海洋館內6隻麥哲倫企鵝已成功配對，並產下4顆蛋，為館內再添新亮點。圖／台中市政府提供
台中海洋館內6隻麥哲倫企鵝已成功配對，並產下4顆蛋，為館內再添新亮點。圖／台中市政府提供

台中海洋館

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