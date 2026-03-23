他喊價1700可代託運行李 旅遊達人警告高風險：走私肉眼難辨

知名旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」近日在其臉書專頁發文，針對機場內「幫陌生人帶行李」的潛在危險性提出嚴正警告。他以「當個無情的人」為主題，呼籲民眾務必提高警覺，避免因一時的善心而陷入法律與人生的困境。

蓋瑞哥在文中指出，當旅客在機場報到時，地勤人員常會詢問「行李是否由您親自打包？」這樣的問題，其實是為了確認行李的法律責任。一旦行李內被發現攜帶違禁品，無論旅客是否知情，只要物品出現在其行李中，該旅客即被視為持有者與運輸者，將面臨嚴重的法律後果。尤其是許多國家對毒品採取零容忍政策，最嚴重可能面臨死刑或終身監禁。

蓋瑞哥之所以發出此警告，是因為近日在其社團內看到一則貼文，有人表示6月4日台北飛往吉隆坡的航班上有多餘的行李空間，並公開販售23公斤的行李額度，標價新台幣1700元。此舉立即引發蓋瑞哥的關注，他認為此舉極具風險，於是發文提醒大眾切勿輕易幫人攜帶行李。

蓋瑞哥更以自身經歷說明，他曾在高雄機場遇到一位讀者請求幫忙攜帶超重行李，雖然對方是他的粉絲，但他仍果斷拒絕。他強調：「或許你會覺得我很無情，但是這是在機場保護自己的唯一辦法。」

蓋瑞哥特別提醒，許多專業走私手段利用液態轉化、夾層或暗格來隱藏違禁品，即使開箱檢查，也難以憑肉眼識別。他強調，任何航空公司都不允許旅客代帶行李，行李額度是個人權益，不應作為賺錢工具。

貼文曝光後，吸引大量網友討論。不少人留言表示支持蓋瑞哥的看法，認為這類行為極具危險性。有網友直言：「1700元真的不值得冒這種風險！」也有人提醒：「在馬來西亞，毒品相關案件可是會判死刑的！」甚至有人分享自身經驗：「泡過毒品的衣服一般人根本看不出來，但後果卻足以讓你這輩子後悔。」

最後，蓋瑞哥也提醒，不僅是在機場內，就算是在飛機上，也不要隨意幫陌生人搬運行李，「你怎麼確定他請你移的行李真的是他的？」他強調，在機場與飛機上最重要的是保護自己，不要因一時同情心泛濫而造成無法挽回的後果。