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中度磁暴又來了！衛星導航、無線電恐中斷 影響24小時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度磁暴又來了，導航無線電恐中斷。圖／中央氣象署提供
中度磁暴又來了，導航無線電恐中斷。圖／中央氣象署提供

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布太空天氣警示訊息，指出因地球磁場擾動指數遽增，預估可能短暫達到中度磁暴（G3）等級，並持續24小時，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能出現短暫中斷。

氣象署上午發布太空天氣警示訊息，指出因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間3月22日傍晚5時起地磁擾動有明顯增強，並將持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署指出，中度磁暴影響期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。此外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

地磁擾動 衛星導航 磁暴

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