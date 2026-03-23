跟著Alex霍諾德攀岩去！全台攀岩館TOP 10

網友熱議的十大攀岩館出爐

隨著奧運帶動熱潮，加上2026年初攀岩好手Alex Honnold徒手爬上台北101的震撼話題，全台攀岩館再度成為社群焦點！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一年（2025年3月20日至2026年3月19日）「攀岩、抱石」相關討論聲量達180,826筆，相較前一年（2024年3月20日至2025年3月19日）的58,104筆，成長約211.2％，討論熱度快速升溫。

雖然我們沒辦法像Alex一樣徒手爬 101，但可以先從上攀與抱石開始練習。自2020年曾調查過全台攀岩館網路聲量排行，睽違6年，這次重啟調查，整理出近兩年全台網路討論度最高的10大攀岩館，觀察哪些場館持續受到岩友與新手青睞，又有哪些新興岩館躍升成為話題焦點，一起來看如今最受關注的熱門場館是哪一家吧！

在揭曉名單前，先快速科普兩大主流玩法： ・上攀： 高度可達3至5層樓，需夥伴確保與裝備支撐，是耐力的終極考驗。

・抱石：專注於短距離的「難度動作」，雖然高度不高，但路線充滿變化，就像在牆上進行動態的幾何拆解。

No.10 抱石基地

翻攝FB／抱石基地

翻攝FB／抱石基地

對不少想試試看抱石的人來說，抱石基地是一間不太容易讓人卻步的場館。這裡位在高雄左營，空間走挑高樓中樓的工業風設計，整體明亮乾淨，高低牆面都有，路線也從入門到進階都找得到，還會定期更新岩點，讓人不只適合第一次來，也願意一來再來。網友討論中，最常出現的關鍵字就是「新手友善」，有人認為這裡「新手友善，也有高手能訓練的地方」，也有人提到教練「講解非常詳細，而且超級有耐心」，連館內其他客人都會互相幫忙指導，整體氣氛相當加分。再加上新手體驗600元就含裝備與50分鐘教練課，門口可停機車、對面也有付費停車場，從價格到便利性都相對親切，也讓抱石基地成為高雄高人氣的入門型抱石館。

※詳細資訊、費用與裝備請參考抱石基地臉書粉專。

No.9 光合作用 內湖運動中心攀岩館

翻攝FB／光合作用 內湖運動中心攀岩館

翻攝FB／光合作用 內湖運動中心攀岩館

同時結合室內抱石與戶外高牆體驗的光合作用內湖運動中心攀岩館，在台北市區辨識度相當高。光合作用之所以能進榜，正是因為它不只提供室內練習空間，還有15公尺高的戶外攀岩牆，讓整體場館更具話題性，也吸引不少想挑戰高空上攀的玩家。除了硬體特色鮮明，館內課程與團練也累積不少好評，有網友直言：「教練很有耐心、來這裡會讓你愈來愈進步，大推薦！」，也有人特別提到每週五晚間團練「非常好玩」，不只會依個人能力給技巧建議，還能在過程中交到朋友、釋放工作壓力。加上不少家長也會帶小孩來體驗，留言表示：「體驗室外攀岩很好玩，室內區的攀岩也有很多家長帶小孩去，小孩玩的不亦樂乎」；再加上路線多、價格親民，館方也不定時舉辦比賽，讓光合作用在訓練性、體驗感與討論度之間都維持一定存在感。

※詳細資訊、費用與裝備請參考光合作用 內湖運動中心攀岩館臉書粉專。

No.8 趣攀岩TitoRock（永和攀岩場）

翻攝FB／趣攀岩

翻攝FB／趣攀岩

趣攀岩TitoRock設在永和國民運動中心6樓，是目前新北市規模最大的攀岩場之一，館內同時規劃抱石、速度賽與難度賽場地，並依國際賽事標準打造，對想從體驗一路走向系統訓練的岩友來說，相當有吸引力。和不少主打新手入門的場館相比，趣攀岩整體更偏向訓練型空間，有網友形容這裡「應該算是攀岩場中的健身房」，指出不少牆面是overhang（往外傾斜的牆面）和roof（天花板式的外凸牆面），路線難度相對較高，雖然「不適合新手或體驗者」，但若已具備基本技法，就很適合來練腳法、身體擺位，甚至反覆琢磨同一條線路，找出更省力有效率的爬法；也有網友喜歡這裡「高挑寬敞的空間」，認為路線難度分級有鑑別度，「適合新手來探索興趣，也適合高手來挑戰」，再加上尖峰時段每小時80元，樓層內還有淋浴間、廁所與飲水機，讓它在硬體完整度與訓練取向上都累積出不小討論度。

※詳細資訊、費用與裝備請參考趣攀岩官方網站。

No.7 Boulder space 圓石空間攀岩場

翻攝FB／Boulder space圓石空間攀岩館

翻攝FB／Boulder space圓石空間攀岩館

位於高雄左營高鐵站旁、環球購物中心3樓，是南部頗具知名度的室內攀岩館，交通便利、停車方便，加上場地乾淨明亮、設備齊全，讓圓石空間攀岩場成為不少南部岩友與親子族群接觸攀岩時的熱門選擇。場館由前國手教練經營，也讓不少初次體驗者對教學更有信心，有網友就提到老闆「也是前國手教練超級有耐心」，第一次上攀就學到不少攀登知識，也感受到對方講解相當熱心細緻；另有人直言這裡是「我去過，設備最完善、安全，重點是停車方便的攀岩場了，南部攀岩首推」，也有人稱讚：「場地乾淨明亮，設備齊全，室溫舒服，價位合理，服務人員及教練親切耐心」。

至於近期聲量明顯衝高，則與2026年2月館內發生女童使用自動確保器墜落事件有關，場館負責人事後公開致歉，表示已暫停相關設備運作並送回原廠檢修，也讓圓石空間一度成為攀岩圈與社群討論焦點。

※詳細資訊、費用與裝備請參考圓石空間攀岩場臉書粉專。

No.6 Dapro indoor climbing

翻攝FB／Dapro indoor climbing/Dapro室內攀岩場

翻攝FB／Dapro indoor climbing/Dapro室內攀岩場

號稱全台最大的Dapro indoor climbing室內攀岩場，是台中相當具代表性的高規格攀岩館，主打一次滿足多種攀爬體驗，館內設有4台自動確保器、40條上攀路線與70條抱石路線，無論是想帶小朋友放電的新手族群，還是想密集練習的重度攀岩者，都能找到適合自己的玩法。場館不只空間挑高、寬敞，也設有熱身區、伸展緩和區與咖啡點心區，整體機能相當完整，還能透過APP掌握與制定路線，增加訓練與挑戰的彈性。對初次接觸攀岩的人來說，Dapro也把門檻壓得很低，不僅提供裝備與教練帶領體驗三種主流賽制，課程結束後還能一路爬到打烊，讓新手有更充足的時間熟悉節奏、慢慢上手。從網友留言來看，Dapro最常被提到的就是舒適度與友善度，有人直言：「台中空間就是大！廁所很乾淨」，也有人喜歡這裡一次收費就能整日不限進出，運動累了還能到休息區坐坐；教練表現同樣受到肯定，有網友分享：「第二次帶朋友來體驗，教練一樣的溫柔貼心跟耐心」，也讓場館在規模、設備與口碑上都維持高討論度。

※詳細資訊、費用與裝備請參考Dapro 室內攀岩場臉書粉專。

No.5 Red Rock 紅石攀岩

翻攝FB／RedRock 紅石攀岩

翻攝FB／RedRock 紅石攀岩

成立於2015年的Red Rock紅石攀岩，目前在台灣設有士林與新竹兩處場館，從北台北到竹科生活圈都累積不少固定客群。位於士林夜市附近的士林館交通方便，館內總攀爬面積約300平方米、高度約3.8米，設有5度至60度不等的抱石牆與多樣化訓練設施，路線超過百條；新竹館則位於光復路、鄰近科學園區，牆面高度約4.5米，原木色牆面搭配彩色岩塊，整體風格鮮明，也設計出不少現代抱石風格路線。除了日常訓練外，紅石也會定期舉辦成人抱石賽、兒童抱石賽與模擬賽，讓不同程度的岩友都有參與和挑戰空間。

從網友評價來看，士林館雖然牆面偏矮，但也因此發展出不少講究技巧與橫向移動的有趣路線，有人就提到「牆偏矮，所以路線很多是橫向攀爬需要訓練換手腳點，還有很多斜牆。許多有趣的路線」；也有人認為這裡「環境乾淨空間也很舒適，雖然在地下室但不會有壓迫感」。至於新竹館，則因教學體驗與地點便利受到肯定，有網友直呼「教練超專業的，抱石攀岩也好好玩，可以訓練上下肢、訓練核心，在新竹市很方便，挑戰自己值得來玩」，也有初學者分享店員「非常仔細且熱心的介紹」，從正確墜落到攀爬過程中的問題都會詳盡指導，讓第一次體驗也能玩得很投入。

※詳細資訊、費用與裝備請參考紅石攀岩臉書粉專。

No.4 The Little Rock 小岩館

翻攝FB／The Little Rock 小岩館-天母店

翻攝FB／The Little Rock 小岩館-天母店

比起強調挑戰感，位於台北天母的The Little Rock小岩館，更像是一間讓人願意跨出第一步的攀岩館。場館整體走溫馨明亮路線，從入口、岩牆到後方休息區採光都相當好，空間整潔、通風也佳，不容易悶熱，少了些高牆帶來的壓迫感，因此特別受到歡迎。

小岩館也把入門門檻壓得很低，成人初級班主打從安全墜落、抓握技巧開始帶起，零基礎也能慢慢找到節奏，甚至祭出「只要兩人就成班」的開課條件，對想揪朋友一起運動的人來說相當有吸引力。從網友留言來看，這裡確實累積不少好評，有人直言是「適合新手的場地，抱石很好玩」，也有人分享報名成人初階抱石課後，「開始上課後可以感受到自己明顯的進步，更知道怎麼運用身體在牆上做較省力的移動」，加上教練指導與同學一起研究路線，「每次上課都很開心、也很有收穫」；即使場館空間不算大，仍有網友肯定「兩週換一次線，變化性也是很夠」，認為這裡是「很好練習技巧和提升能力的岩館」。

※詳細資訊、費用與裝備請參考小岩館臉書粉專。

No.3 奇岩攀岩館 Kirin Climbing Gym

翻攝FB／奇岩攀岩館 Kirin Climbing Gym

翻攝FB／奇岩攀岩館 Kirin Climbing Gym

奇岩攀岩館鄰近南港火車站與捷運南港站2號出口，交通便利，是不少人願意造訪的重要原因。場館以室內抱石與攀岩為主，單次體驗約300元，價格相對親民，而奇岩背後也有超過20年的攀岩場建造、器材與教學推廣經驗，讓場館在專業度上更具辨識度。雖然路線設計不算簡單，卻也因此累積不少討論度。有網友就分享，這裡「近捷運站價錢合理，比起連鎖攀岩場便宜，但路線偏難，可能自己太弱，場館很大人較少，適合I人攀爬，希望更多人去」，點出奇岩兼具交通、價格與挑戰性的特色。

除了成人玩家外，館內也有兒童攀岩與團體班，吸引不少親子族群，有家長提到這裡是「兒童攀岩的好地方」，而且「上了兩個月下來，發現岩館會定期更新路線跟重新排列攀爬石頭，每次都覺得新鮮」；也有網友形容這裡「岩館不大但挑高，墊子到天花板大約四米，路線從VB到V6也有個50條，夠讓你消磨一下午」。雖然部分評價提到，平日下午若碰上小朋友團課，成人體驗可能稍受影響，但整體來看，奇岩仍憑藉交通方便、價格合理與固定換線的優勢，穩穩衝上第3名。

※詳細資訊、費用與裝備請參考奇岩攀岩館官方網站。

No.2 Double 8 岩究所

翻攝FB／Double8岩究所︱攀岩︱裝備︱健身

翻攝FB／Double8岩究所︱攀岩︱裝備︱健身

從2020年《網路溫度計DailyView》全台攀岩館網路聲量排行的第9名，Double 8岩究所一路爬升到這次第2名，排名大幅躍進，也顯示品牌近年持續累積討論度與關注度。位於台北市大同區迪化街老屋內的岩究所，本身就有鮮明辨識度，將復古空間與攀岩體驗結合，讓這項看似有距離感的運動多了幾分親切感。之後團隊又接手營運位於台北市青少年發展處9樓的Y17攀岩場，讓品牌從大稻埕的入門體驗，再延伸到具12米高牆面的進階挑戰空間。

從網友留言來看，岩究所長期累積的聲量多半來自好評，不少人提到「教練講解風趣且詳細」、「很注重大家的安全」，也有人形容場地雖然不大，但「各種不同難度的路線都有，就如麻雀雖小，五臟俱全」；至於Y17館，則因交通方便、價格親民，被認為是「初學者友善，教練很親切，可以消除緊張感」，也讓Double 8岩究所在特色、口碑與新手友善度之間取得平衡。

※詳細資訊、費用與裝備請參考「Double 8 岩究所」、「Y17岩究所攀岩場」官方網站。

No.1 T-UP Climbing Gym 原岩攀岩館

翻攝FB／原岩攀岩館-萬華店 T-UP Climbing Wanhua

翻攝FB／原岩攀岩館-萬華店 T-UP Climbing Wanhua

原岩攀岩館曾在2020年《網路溫度計DailyView》全台攀岩館網路聲量排行拿下第一名，時隔多年再度登頂，不僅成功蟬聯冠軍，也是本次榜單中唯一聲量突破千筆的場館。目前已在大台北地區及桃園拓展出6間分店，包含萬華店、中和店、A19店、南港店、新店裕隆城店與明德店，既有抱石館，也有上攀館，店點數量居全台之冠。各館依空間條件與定位發展出不同特色，不僅適合第一次接觸攀岩的新手體驗，也能滿足進階玩家的訓練需求，整體規模與完整度都相當突出。

從網友評價來看，原岩普遍給人環境舒適、採光明亮的印象，館內也設有不同難度與坡度的抱石牆，讓不同程度的玩家都能找到適合自己的挑戰。近年新開幕的館別也持續替品牌加分，像是2024年2月開幕的明德店，就是原岩旗下面積最大的抱石館，還設有國際比賽規格的抱石比賽牆；2023年10月開幕的新店裕隆城店，則同時結合9米高上攀牆、5道自動確保器、Top Rope區與寬敞抱石區，一次可體驗兩種不同類型的攀岩形式。網友也不乏正面回饋，有家長分享A19店「最低年齡四歲以上就可以上課」，認為兒童攀岩課是「超有趣也是很棒的體驗」；也有家長提到萬華店「因為看完Alex徒手爬101，小孩也想試試看，小孩6歲今天第一次體驗，3樓兒童區玩得很開心」；也有初次體驗的網友分享，假日下午雖然人潮較多，但場館內互動氣氛仍相當友善，現場不僅「大家都很有禮貌，互相禮讓」，還有資深玩家主動給新手建議，搭配親切的工作人員，讓不少第一次接觸攀岩的人留下不錯印象。

※詳細資訊、費用與裝備請參考原岩攀岩館官方網站。

看完這次榜單也能發現，攀岩不再只是少數玩家熟悉的運動，從新手體驗、親子課程到進階訓練，各類型場館都有不同定位。對想入門的人來說，選一間交通方便、空間舒適又適合自己程度的岩館，就是開始接觸這項運動的第一步。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年3月18日至2026年3月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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