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「哥哥死在馬桶上」她痛籲大號別太用力 專家提醒：排便時千萬別憋氣

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了自己與哥哥因排便用力導致生命危險的經歷，該貼文引發廣泛討論，並引起醫療專業人士的關注。她希望藉由自己的故事，提醒大家重視身體健康，避免因為忽視警訊而發生悲劇。

這名女網友在貼文中透露，她的哥哥於清晨如廁時，因排便過度用力而突然昏厥，最終不幸離世。她悲痛地寫道：「哥哥死在馬桶上」，並坦言自己也曾因類似情況兩度送醫急救。她描述，每次當她在廁所用力排便時，都會感到頭暈、視線模糊、耳鳴，甚至意識模糊。所幸她當時及時放鬆身體並進行深呼吸，才得以撿回一命。

這篇文章引起了廣大網友熱議，不少人對此表示震驚，也有專業醫護人員紛紛留言提供建議。一位物理治療師提醒大家，在進行需要用力的動作時（如搬重物或排便），務必要避免憋氣，並建議採用圓唇吐氣的方式減少胸腔壓力。另一位家醫科醫師則進一步解釋了「努責現象」（Valsalva Maneuver）的危險性，指出屏住呼吸用力會導致胸腔壓力驟升，進一步影響心臟血液回流，可能引發致命性心律不整或其他心血管急症。

此外，大腸直腸外科醫師也提出了幾項預防建議：

1. 避免強行排便：如廁時間不宜過長，若無法順暢排出應先起身活動，切勿在馬桶上持續憋氣。

2. 積極治療便秘：多攝取水分與膳食纖維，如有長期便秘問題應尋求醫療協助。

3. 穩定心血管健康：規律服藥、保持良好生活習慣，並注意浴廁空間的溫度變化，避免過大溫差。

護理師也分享了臨床經驗，指出許多病人因過度堅持下床如廁，而在廁所內發生意外甚至喪命。她提醒家屬與病患，在身體狀況不佳時應選擇更安全的如廁方式，如使用便盆椅或其他輔助工具，以避免不必要的危險。

排便 物理治療師 醫護人員 心臟病

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