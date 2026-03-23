回響／到宅牙醫放寬至每年9次 基層牙醫師欣喜：更具彈性

衛福部日前公告到宅牙醫每年醫療次數從6次提高至9次，基層牙醫師恩主公醫院牙科部主任范綱信醫師回應表示，這次相關政策的調整，讓臨床醫師治療更具彈性，有助提升居家牙醫服務完整性。一名病患的家屬說，放寬次數對病患幫助大，長輩口腔有時不用長期忍痛，能獲得更周延照顧。

本報關注牙醫到宅議題，去年11月專題報導反映基層牙醫盼增居家醫療健保點數、取消看診限制等心聲，衛福部從善如流正面回應，3月2日公告「一一五年度全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，除擴大服務，每年牙醫醫療次數由6次提高至9次。

恩主公醫院牙科部主任范綱信長期處理特殊、弱勢族群口腔問題，也發現許多棘手案例，他指出，這次相關政策的調整，不僅讓臨床醫師在治療安排更具彈性，也有助於提升居家牙醫服務的完整性與可近性。相信在政府持續支持與制度優化下，期待未來居家牙醫醫療將能更加完善，讓更多有需要的民眾獲得適切的口腔照護。

范綱信說，隨著台灣邁入超高齡社會，許多長者因行動不便而難以外出就醫，居家牙醫服務對於維持口腔健康、改善咀嚼與吞嚥功能，以及預防口腔衰弱，以及口腔功能低下等都具有重要意義。

實務治療上，范綱信指出，兩個月中間增加一次治療項目，主要是若病患真的有較嚴重的問題需緊急處理，例如牙齒非常晃動怕吞至肺部，或是牙齒咬到嘴唇破裂、牙齦流血不止等等突發性的問題。一年有三次可以讓醫師進行緊急的治療，並不是常態性的洗牙或是補牙一般牙科治療項目。

范綱信建議，此次開放長照非失能患者也可以加入是不錯的放寬項目，但同樣符合資格的患者，若居住在機構裡面（中小型的老人之家、護理之家或安養中心以及榮民之家），目前仍然無法享有居家牙醫醫療服務，仍然需要請家屬或是機構帶住民到診所或醫院就診，仍影響病患就醫之權利。

台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫師學會顧問黃明裕醫師指出，針對這類需求的患者。不應該因為居住場所不同而有不同的給付方式，目前在機構醫療團的模式，就醫環境及給付條件都優於到宅服務模式。建議目前到宅服務模式的給付方式，只論次計酬而不管執行內容論量給付；應該比照醫療團論次加論量的給付方式，而且給付條件必須提高以補償環境及執行不易的困難。如此方能提升牙醫師參與到宅服務意願及維護民眾就醫權利。

衛福部公告到宅牙醫每年醫療次數放寬，牙醫師認為治療更具彈性。記者游明煌／攝影

衛福部公告到宅牙醫每年醫療次數放寬，牙醫師認為治療更具彈性。記者游明煌／攝影