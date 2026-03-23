清明時節雨紛紛 賈新興：預估4月3日、4日水氣較多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，春天天氣系統變化快，未來10天大致受太平洋高壓籠罩，環境上吹西南風，水氣較多，午後零星短暫雨，但是25日至26日受東北風影響、28日受東北風影響及31日受鋒面及東北風影響，而31日這波鋒面水氣較多。

賈新興指出，24日午後各地山區、北海岸、基隆、東北角至宜花東有零星短暫雨。25日水氣略增及東北風影響，午後苗栗以北、台中以南山區及宜花東，陰時多雲偶有零星短暫雨。26日東北風影響，花東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。27日花東有零星短暫雨，午後各地山區及宜蘭有零星短暫雨。24 日清晨西半部，25日清晨竹苗一帶，易有局部霧或低雲影響能見度。

至於28日受東北風影響，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。29日至30日午後各地山區有零星短暫雨。31日受鋒面及東北風影響，午後嘉義以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。4月１日苗栗以北及宜花東有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。

清明連假部分，賈新興指出，目前看來4月2日到6日，台中以北到宜蘭水氣較多，主要是4月3日及4日水氣較多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。