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護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

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「踩紅線」告知書遭批官威大 雪管處：用詞不周、協助部落取得水權

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

雪霸國家公園管理處向在羅葉尾溪引水的宜蘭縣南山部落族人發出「踩紅線」告知書，遭批官威大、恐嚇原住民，雪管處接受本報採訪時強調，告知書是「善意提醒」，公文用詞有所不周；至於水管數量前後兜不攏，可能時空變化有所異動，日前現場會勘已有共識，由雪管處、林保署等單位協助族人取得合法水權，兼顧國寶魚棲地的生態流量。

雪管處指出，羅葉尾溪在雪霸國家公園範圍外，卻是櫻花鉤吻鮭歷史棲地；雪管處2009年間與南山部落發展協會達成共識，同意在溪流域進行鮭魚的放流復育工作，並由部落成立巡守隊共同守護鮭魚生態，雪管處武陵管理站3月5日所發公文提及相關法規，為告知與善意提醒，旨在保障族人長期權益，完備行政程序，在合法基礎上取得用水，以穩定溪流，共同守護國寶魚棲地。

至於引水設施（水管）數量，可能隨時空環境與使用需求有所異動，公文用詞可能有所不周，3月19日現場會勘確認有3支，並決議由林保署、水利機關與地方代表共同協助族人，先向林保署辦理用地許可租地，再由族人向水利機關申請水權，完成合法程序，

雪管處表示支持合法化方向，將全力協助族人申請合法用地與水權，保障用水權益，並協助在引水管線水頭加裝過濾網或阻擋設施，嚴防國寶魚被吸入管線造成傷亡；此外也將輔導安裝閥門，避免24小時無效溢流，確保枯水期能維持鮭魚生存的生態安全流量，舉辦原住民族資源共管會議，強化南山部落巡守隊運作，實現「資源共享、責任共擔」和諧目標。

櫻花鉤吻鮭 族人 林保署

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