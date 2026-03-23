雪管處告知書「恐毀部落清譽」惹議 立委批太簡化、無視「原基法」

雪霸國家公園3月5日發出一紙告知書，強硬語氣稱宜蘭南山部落族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地，還強調「切勿以身試法」，「守護羅葉尾溪是為了讓南山的水能長流，鮭魚能長存……切莫因一時之便，毀了部落的清譽與環境」。立委盧縣一和在地鄉民代表陳忠義都說，羅葉尾溪是泰雅族世代使用的傳統領域，告知書列舉一堆法令，卻未提及「原住民基本法」保障族人使用生活所需的自然資源權益，也等於把保育壓力集中在族人身上。

盧縣一說，他辦公室特助3月19日陪同南山村長、族人、雪霸國家公園管理處、林保署等代表現勘，現場仍為既有三支水管引水設施，並無新增或擴設，跟告知書所稱「查獲五支大型水管」明顯不符。

到場會勘的宜蘭縣大同鄉民代表陳忠義說，為什麼雪霸國家公園要寫有五支大型水管，現場看到就是原本的水管，山區沒有自來水，原民要找水源當民生用水，而且當天現勘從水源頭一路查看，三隻水管都長青苔、附著物多，初估從上一代就有了。

盧縣一說，根據「原住民族基本法」規定，族人在傳統領域內基於生活需要使用自然資源，本來就受制度保障，事實未釐清前，行政機關就先行將「違法」與「破壞生態」的標籤貼在族人身上，雪霸國家公園管理處刻意無視原基本法保障族人的權益，刻意忽略羅葉尾溪是泰雅族世代使用傳統領域，而雪管處告知書中列舉「野保法」、「水利法」、「森林法」，卻未提及最重要的原基法。

盧縣一說，依原基法第十九條、第廿一條，族人在傳統領域基於生活需利用自然資源，應受制度保障，涉及土地與資源利用時，更應踐行諮商同意。若行政機關只選擇在行政上有利的法條背書，恐已偏離依法行政的原則。

盧縣一說，生態問題不應簡化為族人取水，櫻花鉤吻鮭過去面臨生存危機，其成因包括武陵農場開墾、攔砂壩阻斷洄游、觀光開發與水質汙染，與氣候變遷等多重因素。這些結構性問題，與部落少數家戶民生用水，顯然屬不同層級。

「若將保育壓力集中於族人民生行為，不僅難以回應真正的環境問題，也容易造成社會對部落錯誤認知」，盧縣一說，公告中提及「恐毀部落清譽」，最引發族人不滿的內容，部落的尊嚴與清譽，來自族人世代與土地共生的生活方式，不應由行政機關單方面定義，更不應成為溝通時的壓力語言。

盧縣一說，這次事件關鍵，不只是「水權」與「保育」問題，是國家如何看待原住民族在傳統領域內生活行為與資源使用，「保育與生活，應尋求平衡，而非對立，更非單一機關可逕自定奪」，別讓國家公園成為中華民國的國中之國。