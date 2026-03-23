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多波鋒面通過本周北東天氣變化大 天氣風險：北東多雨、西部乾旱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，多波鋒面通過，本周北部及東半部天氣變化大，中南部天氣較穩定，呈現「北東多雨、西部乾旱」情形。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，多波鋒面通過，本周北部及東半部天氣變化大，中南部天氣較穩定，呈現「北東多雨、西部乾旱」情形。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，多波鋒面通過，本周北部及東半部天氣變化大，中南部天氣較穩定，呈現「北東多雨、西部乾旱」情形，呼籲民眾持續節約用水。外島如馬祖、金門周一到周三可能出現濃霧，北部清晨也可能因低雲影響交通，呼籲民眾開車和搭乘航班注意能見度。

廖于霆指出，周一受微弱鋒面徘徊在北部海面影響，台灣北部和東半部地區出現零星短暫陣雨，天氣偏涼，北部白天高溫約25到27度，低溫18到20度，東半部如宜蘭、花蓮、台東降雨機率較高，台東山區午後容易有陣雨；中南部多雲到晴，高溫28到30度，午後山區偶有短暫降雨；金門、馬祖、澎湖受低雲和霧影響，能見度不佳，交通需注意。

到了周二，鋒面遠離，水氣減少，北部和東半部降雨趨緩，僅基隆北海岸、東北部及恆春半島有零星陣雨，北部高溫回升至25度左右，中南部維持28到30度，天氣相對穩定。  

廖于霆指出，周三到周四東北季風南下，北部和東半部降雨再度增多，北部高溫降至22到23度，體感偏涼；周五短暫回穩，各地多雲到晴，僅山區午後有零星陣雨，北部高溫回升至24到25度，中南部仍維持暖熱。

廖于霆說，周六鋒面通過，北部和東半部及山區有局部降雨，北部高溫再度下滑至22到24度；周日冷空氣接力影響，北部和東半部持續有雨，北部低溫約17到18度，高溫僅20到22度，清晨與夜晚偏涼。  

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 馬祖 台東

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