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護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

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護國寶魚禁居民接水管？雪管處「踩紅線」告知書措詞惹怒南山部落

聯合報／ 記者戴永華劉星君／連線即時報導
雪霸國家公園管理處十幾年前在羅葉尾溪放流櫻花鉤吻鮭，為國寶魚增加新棲地，但日前指宜蘭縣大同鄉南山部落族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚棲地，發給南山部落族人一份勿踩法律紅線的告知書，措詞強烈引發族人反彈。圖／雪管處提供
雪霸國家公園管理處十幾年前在羅葉尾溪放流櫻花鉤吻鮭，為國寶魚增加新棲地，但日前指宜蘭縣大同鄉南山部落族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚棲地，發給南山部落族人一份勿踩法律紅線的告知書，措詞強烈引發族人反彈。圖／雪管處提供

雪霸國家公園管理處日前發給宜蘭縣大同鄉南山部落族人一份告知書，指族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地；告知書以「守護國寶魚棲地」為由，要求族人4月1日前拆除5支非法私接水管，並警告「切勿以身試法，踩法律紅線」，措詞強烈引發族人反彈。且經立委盧縣一現勘，只發現3支用了數十年的老舊水管，盧痛批「拒絕恐嚇原鄉、捍衛傳統水權」。

盧縣一表示，引水設施早在還沒有國寶魚時就已經在用，雪管處此舉簡直是「乞丐趕廟公」。今天上午11時，盧縣一將於立法院舉行協調會，邀集雪管處、農業部林保署等協調這場部落用水爭議。

雪管處3月5日發給部落族人【守護國寶魚棲地：致南山部落全體族人告知書】，指羅葉尾溪是家鄉珍貴命脈，也是全世界唯二擁有「台灣櫻花鉤吻鮭（國寶魚）」穩定族群的溪流。近期巡護發現，溪流出現多處非法引水設施（目前已查獲 5 支大型水管），不僅未經合法申請水權，更嚴重威脅國寶魚生存空間。

雪管處表示，為了避免部落面臨嚴重的法律風險與負面輿論，鄭重告知：

法律紅線：切勿以身試法。擅自引水行為已觸犯多項中央法規，相關單位將採取聯合稽查，違反「野生動物保育法」，櫻花鉤吻鮭為瀕臨絕種保育類野生動物，破壞其棲息環境導致野生動物受影響，最高可處 5 年以下有期徒刑，併科 100 萬元以下罰金；違反「水利法」未經核准擅自取水，主管機關得強制拆除其取水設施，並處行政罰鍰；違反「森林法」在國有林地私設水管、占用土地，涉及刑事竊占罪及森林法罰則。

產業風險：南山部落的高冷蔬菜全台聞名，若因「非法引水導致國寶魚滅絕」消息流傳，可能引發全國性抵制，重創農產形象，呼籲現有私接水管行為人4月1日前移除引水設備。逾期未處理，將報請內政部、農業部林署及宜蘭縣政府「強制拆除」移送法辦，族人切勿跟風效仿，目前有完整科技監測，任何新增水管將無所遁形。

告知書文末強調，守護羅葉尾溪是為了讓南山的水能長流，鮭魚能長存……切莫因一時之便，毀了部落的清譽與環境。

宜蘭縣大同鄉公所同時也接獲雪管處的公文，要求鄉公所協助調查。鄉公所向雪管處表示，部落接引水管應該是很早以前的事了，此事並非鄉公所權責，請雪管處會同相關單位查明。

這份告知書引爆南山部落族人眾怒，南山村長潘文光說，上周大家去會勘，只有早年接引使用的3支水管，「以前就在用了」，經與雪霸等單位協商決定維持現狀使用，夏天枯水期時再減量或停用。

鄉民代表說，早年老榮民在當地種菜，接引水管灌溉，後來榮民離去後，由原住民接續使用民生用水及栽種蔬菜，「原住民基本法」實施前，這些水管就已經存在，「水管比後來野放的櫻花鉤吻鮭都還要早」，事情總有個先來後到，不要拿道德綁架說原住民踩紅線。

鄉民代表並指出，以前羅葉尾溪並沒有什麼「國寶魚」，是雪霸國家公園幾年前才放流，依照原基法規定，雪管處在放流之前，應該先徵詢部落同意，但當時並沒有，現在卻恐嚇說之前接引的水管危害國寶魚，乞丐趕廟公，難怪招惹反彈。

雪霸國家公園管理處在宜蘭羅葉尾溪放流、復育台灣櫻花鉤吻鮭，成功增加國寶魚棲地。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處在宜蘭羅葉尾溪放流、復育台灣櫻花鉤吻鮭，成功增加國寶魚棲地。圖／雪霸國家公園管理處提供

林保署 盧縣一 農業部

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