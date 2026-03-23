今明高溫逾33度易起霧 吳德榮：周三起3波鋒面快閃

天氣晴又熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天微弱鋒面滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天偏暖、中南部「熱如夏」(最高氣溫達33度以上)、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部17至28度、中部16至31度、南部16至33度及東部16至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；中南部白天仍偏熱，北台雲量略增、高溫微降，東半部的降雨機率略提高。

吳德榮說，最新模式模擬調整為周五下半天至周六微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部及東半部偶有局部、零星降雨的機率，氣溫略降。下周日、一(29、30日)各地恢復晴朗熱如夏，東半部偶有局部短暫雨機率。下周二、三(31、1日)另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，且頻繁調整，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。