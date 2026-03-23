健康名人堂／藥品管理、健康政策 皆應標本同治

世界衛生組織憲章對健康的定義，健康不僅是身體無疾病，而是包含心理健康及社會的完整狀態。現代社會發展，因環境荷爾蒙、飲食及生活型態改變，導致許多文明病，以台灣為例，各類與肥胖相關慢性病如糖尿病、高血壓及精神疾病如憂鬱症、焦慮症等。

瘦瘦針亂象有待加強管理

各類新藥或療法問世時，世人趨之若鶩，因此衍生管理問題，如治療失眠的使蒂諾斯、用於減重的羅鮮子等，除需求暴增導致缺藥，更導致偽、禁藥品橫行，媒介由早年的電台轉為網路購物平台、網站及各類網路社群，更有許多號稱國外代購者，對國人用藥安全及健康造成風險，近期最熱門者，自為俗稱「瘦瘦針」的各類注射型腸泌素藥品（GLP-1）。若要解決相關亂象，應由下列管道著手：

一、源頭及流向管理：各類腸泌素藥品（GLP-1）造成管理及用藥安全風險，建議根據「管制藥品管理條例」，將該類藥品列為第3條第1項第3款「其他認為有加強管理必要之藥品」，並嚴格監督管理，如第28條對於每日收支、銷燬、減損及結存情形的登載義務；依照第32條規定保存5年，第33條之接受稽核義務，確保流向及使用情形。

二、確保最需要的人有藥可用：腸泌素藥品（GLP-1）最早是第二型糖尿病、血糖控制等用藥，去年10月，國內核准5種成分，有3種可用於體重控制，目前亦有口服劑型問世。

無論前往醫療院所諮詢，或以前述各類非法管道尋求，許多人並非有真正需求。不乏因容貌、身材焦慮等因素自認「肥胖」者，非身體質量指數大於24的過重者。供不應求之下，排擠真正有需求者的用藥權益。

目前各類腸泌素藥品（GLP-1）健保之給付標準，僅用於第二型糖尿病患，且已接受最大耐受劑量的主流降血糖類藥品，併用特定糖尿病藥品持續6個月，糖化血色素仍高於8.5%以上者，應確保此類患者優先用藥權益。

確保真正需要者有藥可用

世界衛生組織已將肥胖列為「慢性、復發性疾病」，且為糖尿病、高血壓等慢性病成因，建議亦可研議周延的定義及要件，將特定條件的肥胖情形，列為健保法第14條第2項的慢性病範疇，提供該類藥品一定之給付額度，如此才能讓真正有需求者有合適藥品可用，確保用藥安全及健康權。

現今腸泌素藥品（GLP-1）已造成缺藥、流向紊亂及偽禁藥品猖獗等情形，透過法律手段控管流向，確保真正需要者有藥可用，亦屬執政者之責。

無論藥品管理或健康政策，皆應標本同治，肥胖或各類慢性病，可能皆包含許多成因，在健康臺灣政策下，政府應全面推廣包含自我照護（Self-Care）及運動等健康生活習慣，以及國人心理健康支持政策，以系統性的根絕此類亂象。