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健康你我他／過年糕點拼盤解饞 年後運動飲控瘦身

聯合報／ 文／探吉（ 中壢市）
蒸的甜年糕(左)及煎的花生年糕和紅豆年糕。圖／探吉提供
蒸的甜年糕(左)及煎的花生年糕和紅豆年糕。圖／探吉提供

「呷甜甜賺大錢，呷甜甜好過年。」平時盡量避甜的我，講究儀式感，過年總會買些紅豆年糕、花生年糕、甜年糕、發糕及蘿蔔糕等，解解饞、慰勞五臟廟，從年前到元宵節後，餐桌上常會擺上一盤，有時純粹單一口味，有時是綜合拼盤，整個過程極為療癒，算是行之有年的盛大儀式。

我會用雞蛋、中筋麵粉、香菜或蔥珠，加少許鹽用筷子攪和均勻，裹住約0.5公分厚的年糕下鍋油炸。年輕時連續吃上18天身材依舊，中年後每年少說胖個3公斤。近年健康意識抬頭，我不再油炸年糕，改用平底鍋或炒鍋，只加兩滴油用煎的，再用吸油紙將油吸乾。

年糕之外，追劇時沙其瑪、洋芋片、花生糖、瓜子、肉乾、甜點等沒少過，且愛看的劇大多凌晨開始，作息翻轉日夜顛倒，常看到呵欠連連，變成電視看我，才甘願關機入睡。

畢竟有年紀了，新陳代謝慢，年後也胖了2公斤，於是減重行動立馬展開。包括每日補足水分；戒斷消夜；改喝無糖豆漿、無糖咖啡、白開水；爬樓梯、快走，漸進到慢跑；避肥肉多吃魚及蔬果；勤寫減重筆記。

想消除多餘的贅肉，並非一蹴可幾，我總是在穩定的節奏中，慢慢的持續進行著，讓它無痛無痕的消失。

儀式感 蘿蔔糕 減重 過年

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