保健食品 吃了一定會健康嗎？

日前幫岳父抽血，結果發現腎功能指數輕微下滑。詢問常見的危險因子與生活習慣，他都一一否認；直到最後他才小聲說：「最近在電台聽到一款『護腎丸』，沒照說明服用，一天只有吃『8顆』。」

身為腎臟科醫師，但又是女婿，我只能委婉勸他停藥，因為那罐黑藥丸既沒有明確成分標示，也無法查到出廠單位，對腎臟的潛在傷害難以評估。

近年社會大眾對於「藥物」與「保健」的認知常出現落差。許多人認為西藥會傷腎，因此對處方藥敬而遠之。其實近年在心腎保護領域已有多項藥物獲得臨床實證，經過長時間的隨機對照試驗和嚴格審查，確實能夠降低腎功能惡化、延緩透析或保護心血管。

可惜這些處方藥的優點常只在醫療場域，由醫護人員耐心說明後才被理解；而處方藥受法規限制，不能在大眾媒體上廣告，使得其資訊傳遞較為封閉。

保健食品在廣告上沒有那麼多限制，電視、電台、網路上充斥各式各樣的保健聲明：護腎、顧肝、活絡筋骨、延緩視力退化、養顏美容等，宣傳手法往往強調天然、無副作用，容易取得民眾信任，會讓人產生「現在不買就錯過」的焦慮，甚至一次購買多種產品。殊不知原料品質、劑量標示、製造流程與臨床證據可能都不足。更麻煩的是，一旦服用後出現副作用或器官功能異常，消費者往往無從求援。

我常對病人說：「這罐保健品可能花了你5萬元，但如果吃出問題，50萬也換不回一顆腎臟。」台灣市面上確實有不少成分標示清楚、來源可靠、可作為營養補充的產品；若經醫師或營養師評估後，依個人需求服用，可達到一定的健康管理效果。但遇到來路不明、無成分或製造資訊的黑藥丸，千萬不要嘗試。

提醒大家：重視健康是好事，但不要把希望全寄託在廣告上的奇蹟藥丸；定期健康檢查、遵循醫囑、維持良好生活習慣，才是保護腎臟的根本之道。若想使用任何保健食品，務必選擇成分與來源透明的產品，並在專業醫療人員指導下評估風險與效益。