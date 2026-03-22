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HPV感染率 男性高於女性

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
全國家長會長聯盟前理事長張哲維。圖／張哲維提供
全國家長會長聯盟前理事長張哲維。圖／張哲維提供

「男生得人類乳突病毒（ＨＰＶ）的機率，其實高於女生。」曾擔任全國家長會長聯盟理事長，且於二○二三年感染ＨＰＶ的張哲維表示，當時看診醫師告知，男性感染ＨＰＶ的機率比女性高，如果到中年才發病，易對家庭、經濟造成衝擊，期待男女同受保護。

談起當時確診感染ＨＰＶ的情況，張哲維說，他因感冒就醫，檢查發現，咽喉內長了腫塊，檢驗為ＨＰＶ造成，所幸是良性，醫師建議手術割除，以免影響吞嚥。

此時，經醫師解釋，張哲維才了解不是只有女性才會感染ＨＰＶ，男性同樣也會感染，如果在廿八歲以前接種ＨＰＶ疫苗，保護效果最好。

張哲維說，ＨＰＶ公費疫苗接種對象擴及男生，值得肯定。不過比女生整整晚了約五年，期待可以補足這段空窗期。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生。圖／陶蓮生提供
全國家長會長聯盟理事長陶蓮生。圖／陶蓮生提供

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生認為，政府推動ＨＰＶ疫苗接種，也應強化各項資訊的揭露，像「接種通知單」，也建議明確列出國內外曾出現的不良反應，確保家長在充分知情的情況下做出選擇。

此外，陶蓮生建議，當學生接種疫苗後，若有異常，政府應提供專門的就醫指引、追蹤機制。避免家長在孩子出現症狀時求助無門。在頭頸癌等相關防癌教育部分，也應強調菸害防制、戒檳榔的重要性。

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