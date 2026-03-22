HPV疫苗 國中男生接種率追八趕九

全台國中陸續啟動ＨＰＶ疫苗第二劑接種作業，去年九月，衛福部將國中男生納入公費ＨＰＶ疫苗接種對象，我成為東亞第一個將國中男女皆納入ＨＰＶ公費接種的國家。國健署統計，目前女生接種率維持在九成以上，而男生在第一年開放後，第一劑接種率約落在七成九，仍有進步空間。

自二○一八年起，衛福部推動國中女生公費ＨＰＶ疫苗接種，接種率逐年攀升，已經達成世界衛生組織「十五歲女孩有九成已接種」目標，去年將公費ＨＰＶ疫苗接種對象擴大至國中男生，政策目標是希望更有效阻斷病毒傳播，實現兩性共同防護。

男生第一劑接種率近8成

國健署長沈靜芬。記者蘇健忠／攝影

「以新政策上路第一年的成果來看，整體接種率表現相當不錯，也接近原先設定的八成目標。」國健署長沈靜芬指出，過去疫苗政策經驗顯示，只要完成第一劑接種，多數人會依時程完成第二劑。目前公費ＨＰＶ政策重點之一，是提高第二劑接種完成率，希望男生接種率也能迎頭趕上，突破九成。

沈靜芬分析，女生ＨＰＶ疫苗接種率穩定逾九成，男生第一劑接種率也接近八成，可帶來長期的防癌效益。國中男生接受ＨＰＶ疫苗有助降低男性頭頸癌、肛門癌及尖形濕疣風險。研究顯示，於性行為前完成ＨＰＶ疫苗接種，可達最佳防護效果，國中階段是施打最佳時機，未來將持續透過入校施打、電子化同意書與衛教宣導等措施，提升接種率。

為了提高疫苗接種率，政府長期採取「入校施打」模式，由醫療團隊進入校園集中施打疫苗。沈靜芬表示，校園集中接種可以減少家長帶孩子到醫療院所的時間負擔，也有助於集中宣導與施打，為家長節省時間、金錢，有利於防疫推動，提高整體的接種率。

為了讓校園接種更加簡便與精確，政府正推動疫苗接種同意書電子化，提升家長簽署便利性。沈靜芬指出，透過電子化系統可減少紙本同意書遺失、避免家長重複簽署，也能降低學校行政負擔。若家長選擇不同意接種，也可透過系統填寫原因，針對相關問題加強衛教與溝通。

沈靜芬表示，各縣市疫苗接種率略有差異，但整體差距並不大。中央與各縣市衛生局定期召開聯繫會議，分享各地推動經驗與解決方案，協助改善入校施打過程中的行政與醫療問題。因應公共衛生與健康促進，中央與地方彼此分享實務經驗，才能使基礎公共衛生服務永續發展。

ＨＰＶ病毒引發多種癌症

ＨＰＶ疫苗過去常被稱為「子宮頸癌疫苗」，但是實際上ＨＰＶ病毒可引發多種癌症，包括口咽癌、喉癌與外生殖器癌，因此男性與女性都可能受到感染。隨著醫學證據累積，全球已有超過四十個國家實施男女共同接種ＨＰＶ疫苗政策，愈早接種、保護愈早啟動，九至四十五歲皆應考慮接種。

沈靜芬說，ＨＰＶ疫苗接種、癌症篩檢與後續治療是預防子宮頸癌的三大策略，現在還多了男性癌症的保護力。未來將持續透過疫苗接種與篩檢政策推動，結合健康教育與醫療體系合作，逐步降低ＨＰＶ相關癌症發生率，朝世界衛生組織消除子宮頸癌的目標邁進。