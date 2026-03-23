自發性服務 台新青少年志工菁英獎表揚

台新青少年基金會廿一日舉辦第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。

表揚典禮由台新青少年基金會董事長蔡清祥、中華民國童軍文教基金會董事長王文華致詞勉勵，台新新光金控董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生也受邀頒獎。最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛生福利部主任秘書劉玉娟揭曉榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主，「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

本屆全台計一八三○件服務事蹟報名，台新青少年基金會董事長蔡清祥指出，本屆得主中，許多人從受助者轉為主動付出的領導者，傳承志工服務精神。

童軍文教基金會董事長王文華表示，青少年志工自發性的服務與童軍的奉獻理念相同。青年發展署署長陳雪玉也肯定獎項為青少年「勇敢追夢並實踐」的平台。衛福部主秘劉玉娟則深受同學分享的服務事蹟感動。

「親善大使獎」黃新雅長期照護零至二歲具藥毒癮或愛滋嬰幼兒，更研讀理論應用於服務中。

黃寶慧因見證弟弟在美國透過早期聽篩重拾溝通能力，發現台灣青少年聽篩制度缺口，進而創立組織並向公部門立法遊說。

第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」長期獲政府各部會肯定，舉辦年度表揚典禮及三天兩夜交流活動，得獎名單已公告，詳情請參考官網。