4月24日登場！河好如初政策座談會 開放報名

到超市購買生鮮食品要先看有效日期和生產履歷，但您知不知道自己每天喝的水來自哪一條溪？哪一個水庫呢？

聯合報系與東海大學、清華大學攜手於四月廿四日周五下午，在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉辦一場「河好如初政策座談會」。即日起接受各界報名，額滿為止。網址：https://forms.gle/aq9TdAHggGR17JwJA。

這場政策座談邀請學者專家、立法委員、公用事業單位主管及政府首長，就飲用水取水安全與河川永續議題，從政策思維、科學基礎與治理實務等多元面向展開討論，共同檢視台灣飲用水取水現況，希望建立自來水源資訊透明機制。

當天還將公布一份民眾對飲用水履歷認知的全台大型民調，期望透過理性而深入的公共討論，進一步喚起社會各界對飲用水來源透明、取水口管理及水環境治理的重視與了解。

去年底基隆河遭人偷排廢油，影響了基隆市及新北市汐止地區十八萬戶的民生用水。座談當天也請聯合報基隆市記者以目擊者的角度，說明自來水取水口位於汙染源下游的風險。

曾在新竹推動喝好水公投的台灣乾淨水聯盟理事長彭桂枝、立法委員林岱樺及林沛祥、台灣自來水公司副總經理兼發言人武經文，將從個案說明如何確保飲用水安全的風險治理。並請內政部國土管理署曾正宗總工程司談台灣汙水管埋設目前遭遇的挑戰與機會。