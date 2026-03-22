長照缺口 專家：團體家屋 全台少得可憐

台灣僅花七年就從高齡社會邁向超高齡，速度超越日韓，長照體系備受挑戰。團體家屋讓照服員依長者狀況制定照顧計畫，達到「生活即復健」，但全台僅六七五床。專家指出，團體家屋面臨設置成本高、場地難尋、人力培訓不易、業者投入意願低等困境，再加上政策誘因不足，全台數量少得可憐。

中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安表示，政府推出獎勵計畫，但也反映了「民團逼什麼、政府才加碼」的現況，並未全盤考量失智照顧需求，包括支持體系不足，偏鄉與年輕型失智症的資源匱乏等。失智症協會顧問湯麗玉說，未來失智人口變多，住宿照護需求增加，對於資源布建地區及失智者入住條件應有更細緻、精準的考量。

家總曾遇到一位近百歲的輕微失智長者，老先生行走用助行器，白天都好，但時常夜尿，照顧他的女兒幾乎無法睡覺，想送機構，又感覺父親也不是完全需要。家總副主任張筱嬋說，失智者照顧難度高又複雜，服務選擇也有限，目前失智照顧機構不足，且一個月可能需要六、七萬元以上，一般家庭難以負擔。

另外，目前規範失智症者入住團體家屋或住宿機構，為失智中度以上且需合併精神症狀與行為障礙者（BPSD）。湯麗玉說，輕度失智長者但獨居且BPSD十分嚴重，或已失智但未合併BPSD者，都無法入住，也有機構負責人反映，因為這些條件無法順利收案。

湯麗玉說，讓失智者入住機構也面臨四大困難。首先是失智者面對陌生環境抗拒，其次家屬內心常有愧疚感，她曾輔導許多至機構的失智個案，「講好了、排到了，準備送進去，家屬又不要了」反覆多次，最後多半是主要照顧者生病了，不得已把長者送進機構，再來是家屬擔心機構照顧品質，最後還有經濟財務考量。

郭慈安表示，失智症者的病程發展與症狀因人而異，照顧模式的關鍵在於營造安全環境，及培訓專業照護團隊。政府推出獎勵布建失智住宿資源計畫，重點更應該放在好的環境設計與照顧方案，及培育專業人才，發展出適合台灣的失智症照顧模式，對照顧者及長輩才是好的照護安排。