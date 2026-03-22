長照缺口 失智住宿床位 都會一床難求

台灣已邁入超高齡化社會，失智人口近四十萬人，但國內可廿四小時照顧的失智住宿床位僅三千多床，目前占床率達七成，僅不到一千床能收失智新個案。因應未來可能更多的失智人口。衛福部長照司「獎勵布建失智住宿資源計畫」，投資逾廿億元，獎勵失智住宿資源不足區設置床位，目標全台增設九百床失智住宿床位。

衛福部長照司副司長吳希文表示，全台住宿機構約一千七百多家，提供兩萬多張床位，雖部分住宿機構設有「失智專區」，但大多屬於同時收失智與失能者的「混合照顧」類型；專門照顧失智患者的廿四小時住宿機構，僅有團體家屋，全台目前只有四十二家、僅提供六七五床，都會區更是一床難求。

根據衛福部調查「失智住宿服務資源尚待布建區域」，六都統統上榜，台北市多達八區需要布建資源，包含信義區、大安區、中正區、內湖區等；除了六都以外，苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣與基隆市也亟需資源布建，全台合計有十一縣市，多達八十七個鄉鎮市有失智床位不足的問題。

吳希文表示，都會區缺乏住宿機構與地價高昂有關，許多核心都會區幾乎沒有業者願意投入，但花蓮、屏東等非都會區卻有閒置床位。衛福部推出「全失智住宿機構」補助計畫，預計新增九百床，並導入公私協力機制，盼提升資源量能與分布均衡。

吳希文說，團體家屋主要服務仍具行動能力的失智者，提供較貼近家庭的生活環境，但其空間需求與建置成本相對較高，因此補助金額也較優渥；而住宿型機構則針對中重度、需廿四小時照顧的個案，是長照體系不可或缺的一環，盼增設九百床的計畫能即時滿足失智照顧的需求。