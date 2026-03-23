回響／衛福部提高到宅牙醫次數 醫：治療更周延

衛福部日前公告到宅牙醫每年醫療次數從六次提高至九次，基層牙醫肯定政策調整讓臨床治療更具彈性，有助提升居家牙醫服務完整性。病患黃姓阿嬤的兒子說，放寬次數對病患幫助大，長輩口腔問題不用再忍痛，且能獲得更周延照顧。

本報關注牙醫到宅議題，專題報導反映基層牙醫盼增居家醫療健保點數、取消看診限制等心聲，衛福部從善如流，三月二日公告「一一五年度全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，除擴大服務，每年牙醫醫療次數由六次提高至九次。

恩主公醫院牙科部主任范綱信說，這是政府對高齡、失能族群口腔健康的重視，政策調整值得嘉許。范長期處理特殊、弱勢族群口腔問題，發現許多棘手案例，例如牙齒嚴重晃動一不慎恐吞至肺部，或牙齦流血不止等，新制新增居家個案兩個月內可多執行一次居家醫療服務，個案每年申報以三次為限。

此次開放長照非失能患者也可適用居家服務，范綱信說，適用對象放寬能讓更多人受惠，但同樣符合資格的患者，若居住在機構仍無法享有居家牙醫服務，建議應再調整。

新北黃姓阿嬤是到宅服務個案，她兒子說，放寬次數很有用，母親不必再忍著牙痛，或要大費周章推輪椅外出就診。

如何鼓舞更多牙醫師加入到宅服務？牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會顧問黃明裕主張「要讓醫師的給付增加」，全面開放跟身心障礙機構一樣的給付方式，走向「論次加論量」，會更符合醫師與病患期待，當牙醫師更樂意投入，病患端提出申請的量能也會增多，供需兩方才能平衡。