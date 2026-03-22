失智住宿一床難求 湯麗玉：對資源布建區與收案對象 應更細緻考量

衛福部長照司公布「獎勵布建失智住宿資源計畫」，投資逾20億元，獎勵失智住宿資源不足區設置床位，目標全台增設900床失智住宿床位。「衛福部獎勵政策，出發點是好的。」失智症協會顧問湯麗玉說，台灣步入超高齡社會，失智人口愈來愈多，住宿需求也會增加，但對於資源布建地區及失智者入住條件應有更細緻、精準的考量，充分照顧失智者需求。

衛福部統計，失智症者24小時住宿機構占床率7成。湯麗玉說，這應是平均數字，因有些地區占床率是滿床，有些地區占床率卻很低，建議衛福部應進行更細緻、精準的統計，才能知道真正需要資源佈建的地方。

另，目前規範失智症者入住住宿機構條件，為失智中度以上且需合併失智的精神症狀與行為障礙(BPSD)。湯麗玉說，但若是獨居的輕度失智長者，BPSD已十分嚴重，或已有失智但未合併BPSD者等都無法入住，這類族群並未受到考量。因此，入住條件應再檢討，並進行充分考量，也有機構負責人抱怨目前條件，讓他們無法順利收案。

更不用說，讓一位失智者入住機構面臨四大困難。湯麗玉說，第一、失智者面對陌生環境的抗拒，其實非常厲害，甚至有剛住進去達的時候，失智者因想回家，逃跑機會非常大，還有因而走失的案例。第二、家屬將失智者送至機構，內心仍有愧疚感，或親朋好友的眼光等，因此，將失智者送至機構幾乎都需要花費多年，甚至是一至三年的時間。

湯麗玉說，她曾輔導許多至機構的失智個案，「講好了、排到了，準備送進去了，家屬又不要了」，如此反覆多次，最後成功送進去，多半是主要照顧者生病了，真的沒辦法照顧，可見家屬在這個過程的掙扎，非常厲害。第三、家屬對機構照顧品質不確定，擔心失智長輩能不能受到良好照顧，第四、經濟財務考量。

湯麗玉指出，國內失智者逐年增加，但如日照中心、失智據點等多元服務也在增加，也會減緩了入住機構的時間，但政府也應思考，現在許多長輩為老老照顧，其中一人可以入住一般的安養機構，另一位失智長輩入住失智專區，而這兩種住宿應合而為一。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋說，失智者照顧模式複雜，目前失智專區機構也不足，家屬無法送失智長輩到特定機構，且費用昂貴，若是失智症特殊照顧，一個月可能需要6、7萬以上，一般家屬難以負擔。因此，政府應提供更多的誘因，讓業者設置有品質的住宿機構，家屬讓長輩入住的意願才有能夠有意願。

張筱嬋曾遇到一位輕微失智、年近百歲老先生，平時由家屬照顧，雖然老先生行走需用助行器，但仍堅持要自己上廁所，白天時將無問題，可以由家屬協助，但老先生時常夜尿，一到晚上，家屬照顧十分不便，因長輩上廁所常跌倒，女兒幾乎沒有辦法睡覺，但又感覺還沒有送到機構的需要。因此，家屬不送失智長輩到機構，可能有長輩病情、適應性及經濟因素等考量。

「為了增加失智長者照顧品質，住宿機構應有相關策略。」湯麗玉說，機構人員應該多了解失智長輩，首先環境佈置多利用失智者熟悉的東西，了解他的生活、飲食習慣等，並與長輩建立好的關係，但失智者會忘記必須不斷重複建立關係，才能真正讓失智者在機構住的很舒適。