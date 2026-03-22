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失智住宿一床難求 郭慈安：團體家屋供不應求 要有人力才能永續經營

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部推出「一一五年度獎勵布建失智住宿資源計畫」，專家建議重點應放在好的環境設計與照顧方案，以及培育專業人才。本報資料照片
衛福部推出「一一五年度獎勵布建失智住宿資源計畫」，專家建議重點應放在好的環境設計與照顧方案，以及培育專業人才。本報資料照片

台灣人口快速老化，僅花七年就從高齡社會邁向超高齡，速度超越日韓，長照體系備受挑戰。中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安表示，老年人除了慢性病比率高，失智症更是日益嚴重的問題，政府推出「一一五年度獎勵布建失智住宿資源計畫」，其重點更應該放在好的環境設計與照顧方案，以及培育專業人才。

「失智症照護沒有絕對的SOP，病程發展與症狀因人而異，照顧模式的關鍵在於營造安全環境，以及培訓專業照護團隊，才能達到長期照護的永續目標。」郭慈安指出，團體家屋（Group Home）是一種「小規模、家庭化」的失智照顧模式，照服員依長者狀況制定照顧計畫，達到「生活即復健」的目標。

台灣的團體家屋面臨「設置成本高」、「場地難尋」、「人力培訓不易」、「業者投入意願低」等困境，再加上政策誘因不足，全台數量少得可憐。郭慈安指出，政府雖然三月推出獎勵計畫，但也反映了「民團逼什麼、政府才加碼」的現況，並沒有全盤考量失智照顧需求，包括支持體系不足，偏鄉與年輕型失智症的資源匱乏。

郭慈安說，政府推出「一鄉一日照」、「一村一據點」或「一國中學區一日照」，但有些偏鄉人口稀少、交通不便導致服務成本過高，且專業照顧人才難以招募。團體家屋的本質屬於社區照顧的模式，政府推出獎勵布建的美意，但要強化營運永續，並發展出適合台灣的失智症照顧模式，對照顧者及長輩才是好的照護安排。

郭慈安以澳洲為例，發展出照顧教練（Carer Coach），為護理從業者或居家照護者提供一對一的職業輔導、技能培訓與心理支持。台灣的照護體系面臨請不到人，除了引進安全監控與預防、居家生活支援等智能化照護系統，也應借鏡其他國家提升照護能力與職業發展的作法，或是加強國內產學合作，充實第一線的照顧人力。

照護體系 心理支持 居家照護

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