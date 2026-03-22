失智住宿一床難求 僅不到一千床能收新案 衛福部砸重金計畫開出900床

長照三點○今年正式上路，資源大多著力於輕中症照顧，需廿四小時照顧的重症患者，仍多仰賴外勞協助，住宿機構資源嚴重不足，多數家庭即使有錢想找人照顧也沒床位。衛福部長照司公布「獎勵布建失智住宿資源計畫」，投資逾廿億元，獎勵失智住宿資源不足區設置床位，目標全台增設9百床失智住宿床位，因應未來的失智人口。

台灣今年邁入超高齡化社會，失智人口達卅七萬人，衛福部推估2041年失智人口將成長至68萬人，而國內可廿四小時照顧的失智住宿床位僅3千多床，且目前的占床率已達七成，等於僅有不到一千床能收失智新個案。

衛福部長照司副司長吳希文表示，目前全台住宿機構約有1700多家，能提供2萬多張床位，雖部分住宿機構設有「失智專區」，但大多屬於同時收失智與失能者的「混合照顧」的類型，專門照顧失智患者的廿四小時住宿機構，僅有團體家屋，全台目前只有42家、能提供675床。

全台約兩萬多張住宿機構的床位數，目前並非「一床難求」，而是分配不均，衛福部調查「失智住宿服務資源尚待布建區域」，六都統統上榜，台北市多達八區需要布建資源，包含信義區、大安區、中正區、內湖區等；除了六都以外，苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣與基隆市也亟需資源布建，全台合計有十一縣市，多達八十七個鄉鎮市有失智床位不足的問題。

吳希文說，都會區缺乏住宿機構的原因與地價高昂有關，許多核心的都會區幾乎沒有業者投入，也導致出現都會區「一床難求」，花蓮、屏東等非都會區卻有閒置床位的情況，為改善此困境，衛福部首度推出「全失智住宿機構」補助計畫，預計新增九百床，並導入公私協力機制，盼提升資源量能與分布均衡。

以公部門或公益法人為例，若新建「全失智住宿機構」，每床最高可補助220萬元，修繕則補助130萬元；若設置「團體家屋」，新建每床最高245萬元。私部門補助金額略低，但仍提供新建每床最高160萬元的支持。團體家屋每案以36床為上限，強調小規模、家庭化照顧；住宿型機構則可達兩百床，滿足重度個案需求。

吳希文表示，團體家屋主要服務仍具行動能力的失智者，提供較貼近家庭的生活環境，但其空間需求與建置成本相對較高，因此補助金額也較優渥；而住宿型機構則針對中重度、需24小時照顧的個案，是長照體系不可或缺的一環，盼增設900床的計畫能即時滿足失智照顧的需求。