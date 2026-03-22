在日本跌倒骨折 名醫立委王正旭分享台日就醫與無障礙體驗大不同

「人在國外時，切忌匆匆忙忙，因為危險可能就在下一步或就在轉角等你。」不分區立法委員、知名血液腫瘤科醫師王正旭，今年2月在日本意外滑倒致嚴重骨折。他勉力完成後續公務行程，回國開刀後立即恢復門診，但一度依賴輪椅，目前仍靠助行器奔忙。醫者變患者，王正旭不僅親歷國外就醫流程，更深刻觀察到台日在無障礙環境與社會文化的差異。

聽到總是沈穩且不徐不急的王正旭竟然跌倒骨折，認識他的人無不驚訝。身為資深血液腫瘤科醫師，王正旭長年為癌症等病弱者的權益奔走，常打球愛健走，雖已年屆七十，骨質遠優於同齡者。他苦笑說，意外的發生常與體能無關，而是在於被忽視的細節。

今年2月7日，王正旭與家人同遊日本伊豆市修善寺的楓橋步道。當時關東正逢少見的暴風雪，園中拱橋最高點恰是拍照的最佳位置。「當你拍完照，發現同行家人或團員已經往前走，心想得趕快追上，這也是最危險的時候。」

王正旭回憶，下橋步道上有一個處理汙水的金屬人孔蓋，他沒注意，加上雪地極其濕滑，他腳步一快，鞋底直接滑過金屬面，瞬間失足摔倒。當下他還急著想爬起，卻無力站起，才知傷得不輕。經救護車送到附近醫院，診斷發現他左下肢兩處骨折，包括腓骨斷裂及脛骨碎裂。

在當地醫院完成X光檢查與副木固定後，身為醫師，他面臨抉擇：是在日本立即手術，還是回台灣治療？後與當地醫師討論，因沒有生命危險，身為厚生會祕書長的王正旭決定，繼續銜接排定的厚生會在日本的醫療暨生技產業參訪行程，待回台灣再手術治療。後續幾天，他以輪椅代步完成參訪，真實體驗了日本的無障礙環境。

2月11日參訪完成，晚上搭機返台。王正旭一下飛機，立即前往他服務的長庚醫院住院，隔天上午開刀，骨科醫師還安慰他，骨頭斷得「很漂亮」，沒有斷在腳踝也沒有傷到韌帶。術後住院一晚就出院。一出院他就由病人變回醫師，因為還有門診的病人等他回診。

王正旭腳穿護具鞋、手拄四柱助行器，助行器上綁掛許多袋子，裝手機和會議資料等，依然忙碌地穿行立法院及出席各式會議及活動。也扎扎實實地驗證各地的無障礙設施的真實水準。

王正旭分享病後經驗，即使身為醫師，在國外受傷就醫也是不小的壓力。出國旅遊心境難免興奮，但環境陌生，是意外的高風險期。他特別提醒，一定要從從容容，不要匆匆忙忙。即使有再好的美景，時間上一定要留有餘裕，因為很多意外都發生在趕時間或想趕上同行者。在舉步移動之前，必須詳細觀察，因任何看似普通的轉角或地面凸起如金屬蓋，在特定天氣或光線下都可能造成重傷。

像他這一摔，要當好幾個月的殘障人士。身為醫師兼立委，此次跌到的經驗，讓他幾個重要感觸與觀察。

王正旭指出，一般民眾在海外遇到重症或外傷，往往難以判斷是否需立即回台。他幸運地獲得當地醫師同意，確認無立即生命危險且固定良好，可回台再行手術。然而，一般國人若無醫學背景，亟需專業引導。

國人每年出國人次近兩千萬，他與知名骨科醫師、台北榮總院長陳威明討論，都認為外交部或行政單位應思考開發相關App或建立緊急醫療諮詢平台，整合民間保險單位或國內急診資源，提供24小時諮詢，協助民眾判斷後送的必要性與流程。代表處應立標準作業程序，讓國人在任何城市發生意外，都能第一時間獲得醫療對接建議。

其次，王正旭在日本行程必須仰賴輪椅，讓他得以障礙者視角，審視日本與台灣的社會溫度。

他對日本社會對身障者的系統性配合感到驚艷。例如，搭乘大巴士時，日本有完善的配套設施能讓輪椅順利進入車廂，且現場規定必須有持有證照的介護士操作，以確保安全。

更令他印象深刻的是社會氛圍。王正旭觀察，日本民眾看到身障者使用電梯或公共設施時，會展現出極高的自發性禮讓，他們會理所當然地認為身障者優先，並讓出最大的空間給輪椅。在日本，這種禮讓的比率高達九成以上。

反觀台灣，王正旭坦言，台灣民眾禮讓身障者的比率大約五到七成。在台灣搭電梯時，常會遇到民眾因匆忙而「先到先得」，甚至鑽到身障者前面優先進入。他認為這未必是惡意，可能是因為不習慣、生活節奏忙碌，或是缺乏對身障者需求的感同身受。

回台在真實生活中，王正旭發現台灣無障礙設施的缺口，常常不在於有沒有，而在於能不能順利到達。例如，許多公共建築有電梯，但抵達電梯前可能隱藏著階梯或各式障礙。王正旭建議，隨著高齡化及通用設計的普及化，我們的社會應該要有細緻「無障礙路徑」地圖。

另外，他日前去某學會開會時，靠爬梯機才得以順利下階梯。該爬梯機並非大樓管委會所有，而是大樓內某洗腎中心為了病患需求，與管委會及物業管理共同合作建置。這種企業社會責任結合空間共管的模式，是未來台灣老舊大樓改善無障礙環境的可行方向。

這次受傷，也讓王正旭重新審視過去認為理所當然的居家設計。他說，對一個需依賴輪椅或助行器的人來說，一般住家浴室門不夠寬、且有門檻，許多細節都是限制。他嘆道，以前是用眼睛看無障礙，現在是用身體實測，才發現通用設計的重要性。

王正旭說，這場災厄，轉化為他未來制定政策的很好參照。他強調，通用設計不應只是為了身障者，而是為了每一位可能面臨高齡衰弱、短期受傷或推嬰兒車的國民。未來，他將在立法院持續推動相關政策，因應台灣即將到來的超高齡社會，讓無障礙不再只是法規上的應付，而是落實在每個角落。

坐在輪椅上的立委王正旭（右一）與衛福部長石崇良（左一）及立委劉建國等人，在日本參訪生技醫療產業並交流交流再生醫療管理等。圖／王正旭提供

因跌倒骨折，立委王正旭最近以助行器伴行，助行器掛著他開會所需物品。他笑說，創意總是源於需求。記者洪淑惠／攝影

立委王正旭因跌倒骨折，得以親身驗證國內各種無障礙與「有障礙」設施。記者洪淑惠／攝影