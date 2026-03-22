何孟娟在台個展 一探戰火下烏克蘭女性藝術家

曾於烏克蘭利維夫國家美術館及基輔國家美術館展出，台灣藝術家何孟娟作品「烏克蘭計畫」回台展覽，在台北双方藝廊登場，帶領民眾一探戰火中仍堅持創作的烏克蘭女性藝術家。

何孟娟1977年生於基隆，畢業於台北藝術大學美術創作碩士，現從事影像創作，曾獲2011年高雄獎首獎。作品典藏於國立台灣美術館、高雄市立美術館、關渡美術館、鳳甲美術館、澳洲白兔美術館等，也曾受邀於捷克、韓國、烏克蘭、美國等地展出。

双方藝廊昨天舉行何孟娟個展「裂流遊」開幕式，「裂流遊」隱喻隱沒在動盪表面下、拉扯著生命前進的沉重引力。除有15幅何孟娟拍攝烏克蘭女性藝術家的攝影作品，也納入她從烏克蘭帶回的物件與當地藝術家作品。

双方藝廊透過新聞稿表示，何孟娟長期關注社會框架，從早期的「我是白雪公主」到記錄紐約藝術家公寓的「魏斯貝絲」系列，2025年，出於對現今生活的焦慮及對烏克蘭人堅強韌性的好奇，她3次赴基輔與利維夫，深入15名在戰火中仍堅持創作的女性藝術家生活空間，結合人物背景研究完成「烏克蘭計畫」系列作品。

在烏克蘭期間，何孟娟最常被問到的問題是「我們是沒有選擇，你為什麼在這裡？」她也因此體認，在沒有選擇之下，生命要改寫、社會要重組，原先認知為最脆弱的環節，成為舉足輕重的力量，文化形塑烏克蘭國族認同，藝術在國際溝通上突圍，對內撫慰人心，女性也成為社會運作支柱，同理心凝結人與人的關係。

何孟娟「烏克蘭計畫」系列作品在2025年秋天也曾在烏克蘭登場，由烏克蘭策展人瑪塔・特羅修克（Marta Trotsiuk）策畫展覽「未來之前」（Before theFuture），分別於烏克蘭利維夫國家美術館及基輔國家美術館展出。

何孟娟個展「裂流遊 Undertow Drift」即日起在台北双方藝廊展出至4月25日。