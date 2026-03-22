李安的愛店！台南「老友小吃」驚傳頂讓 資深食客反應曝光：走味了

靠近台南成大醫院的「老友小吃」在地經營近50年，過去曾是導演李安的愛店之一，但是近日傳出已於門口張貼「頂讓」的公告，這也將是「老友小吃」的再次換人經營。

老友小吃店內提供有牛肉麵、餛飩麵等麵食，還有水餃、滷味等餐點，更還有多種快炒、鐵板料理，種類十分豐富。過去老友小吃乃是許多台南食客的美食名單，也是國際知名的導演李安的愛店之一。在google map中，老友小吃獲得超過3,300則評論，平均獲得3.9分。

雖然老友小吃曾是許多府城居民的青春回憶，但是疑因多年前店內換人經營，因此口味略有差異，已多次在網路上引起討論，近日傳出「頂讓」消息，部分的社群平台的網友也反應平淡，表示「味道實在跟以前差太多了」、「走味了」，但也有支持的民眾覺得「可惜了」。或許對於台南人而言，最初的老友小吃的滋味，恐怕只能留存在腦海的記憶之中。