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未來一周西半部多雲到晴…中南部上看30度 北部、東半部短暫陣雨

中央社／ 台北22日電
天氣示意圖。圖／AI生成
天氣示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，未來一周有3波微弱鋒面挾帶水氣，但以北部、東半部及各山區有局部短暫陣雨為主，西半部大致多雲到晴；氣溫變化不大，中南部高溫上看攝氏30度，北部約22至25度。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，未來一周雖然有3波段微弱鋒面通過，但挾帶的水氣不多，僅東北風迎風面降雨略增，西半部大致上是多雲到晴的天氣。

劉沛滕進一步說明，明天第一波微弱鋒面挾帶水氣，大台北、台東、屏東地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨；24日水氣減少，以基隆北海岸、東北部及恆春半島有零星短暫陣雨為主，東半部及南部山區為零星降雨。

劉沛滕表示，25日微弱鋒面通過及東北季風稍增強，26日東北季風影響，轉為迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨的天氣，午後各山區有零星短暫陣雨。

劉沛滕指出，27日東北季風減弱、天氣回穩；28日又一波微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨；目前預估29日之後可能還有東北季風增強，需持續觀察。

氣溫方面，劉沛滕說，未來一周冷空氣並不明顯，各地低溫約18至21度，高溫部分，北部平地普遍約25度，中南部約28至30度；東北季風影響期間，北部高溫略降至22、23度，其他地區變化不大。

劉沛滕提醒，明天至25日金馬地區全天、明天至24日北部及雲林至台南地區的夜晚清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。

劉沛滕提到，雖然3月上旬有一波降雨，但從3月中旬之後各地雨量偏少，預估4月降雨較少的情況仍會維持一段時間，提醒民眾節約用水。

氣象署 鋒面

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